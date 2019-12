AZ verlaat Den Haag en speelt topper tegen Ajax in Alkmaar

De competitiewedstrijd van AZ tegen Ajax wordt zondag gewoon afgewerkt in het AFAS-stadion in Alkmaar. Dat is weer veilig, zo hebben de gemeente Alkmaar en onafhankelijk ingenieursbureau Royal HaskoningDHV vastgesteld.

Een deel van het dak van het stadion van AZ stortte begin augustus in, waardoor de Alkmaarse club de thuiswedstrijden de afgelopen maanden - uitgezonderd het Europa League-duel met FC Antwerp - in Den Haag afwerkte, in het stadion van ADO.

'Het voetbal zo snel mogelijk terug in de stad in een veilig stadion was vanaf het begin het uitgangspunt', laat het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders weten. 'AZ moet nog een aantal werkzaamheden verrichten, maar we zijn erg blij dat dit gaat lukken en AZ de topper tegen Ajax in een vol stadion kan spelen.'

Spanning

AZ-Ajax begint zondag om 16.45 uur. AZ kan in dit duel de spanning in de titelstrijd terugbrengen. Ajax is op dit moment koploper in de eredivisie, AZ staat op drie punten afstand op plaats twee.

LEES OOK: Alkmaarse kaas in Den Haag als bedankje: 'Ze hadden beter Stengs en Boadu uit kunnen lenen'