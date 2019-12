Contactloos betaald met bij straatroof gestolen pinpas

Na een straatroof in Wateringen, waarbij een 45-jarige vrouw is beroofd van haar tas, is er contactloos betaald met de pinpassen van het slachtoffer. De mannen die dat doen, zijn duidelijk in beeld gebracht door camera's van twee Esso-tankstations in Den Haag.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer fietst op donderdag 31 oktober om 13.30 uur over de Sweeruslaan in de wijk Wateringse Veld in Den Haag. Op de brug over het water wordt ze ingehaald door twee mannen op een scooter. Ze vallen haar op, omdat de man die achterop zit zich omdraait en naar haar blijft kijken.

De scooterrijders gaan meteen na de brug rechtsaf. De vrouw gaat een klein stukje verderop het Oosteinde op. Vlak nadat ze Wateringen in is gefietst, komen de mannen op de scooter naast haar rijden. De bijrijder doet een greep in haar fietsmand en pakt de handtas van de vrouw eruit. Vervolgens rijden ze snel door.

Twee keer gepind

De tas van de vrouw is een stukje verderop weggegooid door de daders, maar haar portemonnee was verdwenen. Met de pinpassen die daarin zaten, is kort na de beroving contactloos betaald bij twee Esso-tankstations in Den Haag: eerst op de Leyweg, daarna op de Vreeswijkstraat. Beide keren zijn dezelfde mannen te zien op de camerabeelden.

Weet u wie het zijn?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem