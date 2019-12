Man steelt dure juwelen uit vitrine van Haags veilinghuis

Hoewel personeel de diefstal snel in de gaten had, is het een dief toch gelukt om dure juwelen te stelen bij veilinghuis Venduehuis in Den Haag. De man is vertrokken met een ring en twee armbanden en heeft daarbij op een vakkundige wijze het personeel ontlopen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op vrijdagmiddag 8 november komt de man binnen bij het veilinghuis aan de Nobelstraat. Hij loopt door een aantal zalen en doet hij geïnteresseerd is in de kunst. Hij heeft even contact met een andere man. Ze praten met elkaar terwijl ze naar een schilderij kijken. Daarna verlaat de andere man het veilinghuis.

Vervolgens slaat de dief toe. Hij ziet dat één van de vitrines even open staat en doet daar twee keer een greep in. Met een 20 karaat gouden armband met diamanten in de vorm van een slang, een 20 karaat gouden Indiase ring met blauw saffier en een antiek gouden ring met diamanten en witte opalen loopt hij richting de uitgang.

Personeel is alert

Een personeelslid ziet al snel dat de kostbaarheden zijn verdwenen en gaat op zoek naar de dief. Die is op weg naar de uitgang, maar heeft in de gaten dat hij wordt gezocht. Hij houdt even in, waardoor hij de medewerker ontloopt. Als de kust veilig is, gaat hij snel naar buiten.

De politie is op zoek naar de man die de juwelen heeft gestolen. Mogelijk herkent iemand hem in combinatie met de man waarmee hij in het Venduehuis contact had.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem