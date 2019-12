Woninginbrekers nemen kluis met sieraden en camera's mee

Twee mannen die hebben ingebroken in een huis in Houtwijk in Den Haag, hebben een kluis met sieraden en twee camera's meegenomen. De inbrekers hebben kennelijk niet gezien dat ze zelf uitgebreid in het zicht van een camera aan het werk zijn geweest.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

De inbraak vindt plaats in de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 oktober, op het moment dat de bewoners niet thuis zijn. Op beelden is te zien hoe een man met een aantal tussenpozen een kijkje neemt bij het huis. Na een tijdje is hij verdwenen, maar al snel komt hij samen met iemand anders terug.

De mannen zetten hun fiets in de voortuin. Ze gaan naar de voordeur en één van hen wordt door de ander op een overkapping geholpen. Als ze weer in beeld komen, is te zien dat de twee een voorwerp op de bagagedrager van de fiets zetten en daarmee weglopen. Dat is waarschijnlijk de kluis, die ze hebben gevonden tijdens het doorzoeken van het huis.

Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem