Geld van slachtoffers WhatsAppfraude opgenomen in Den Haag, Nootdorp en Rijswijk

De politie is op zoek naar een man die eind september ruim 4.000 euro heeft gepind bij verschillende geldautomaten in de regio. Het geld is van mensen die slachtoffer zijn geworden van oplichting via WhatsApp, waarbij ze dachten een familielid in nood te helpen. De rekening waar ze het geld op hebben gestort, is van een katvanger. Die heeft zijn bankgegevens beschikbaar gesteld aan de oplichters.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

WhatsAppfraude gaat als volgt in zijn werk: een slachtoffer krijgt een appje van een onbekend nummer, waarin staat dat het het nieuwe nummer van een familielid of goede vriend is. Diegene heeft een nieuwe telefoon, en het oude nummer kan worden verwijderd. Het lijkt allemaal te kloppen: op de profielfoto is inderdaad de bekende te zien. Bovendien komt de taal waarin diegene appt overeen met hoe die persoon dat normaal doet. Soms is het zelfs zo dat ook het telefoonnummer klopt: de bekende is dan slachtoffer geworden van een hack.

Al snel vraagt de apper om hulp: er moeten snel een aantal rekeningen worden betaald, maar dat lukt nog niet via de nieuwe telefoon of diegene kan op dat moment even niet bij de bankzaken. De vraag is daarom om het geld even voor te schieten. De bekende zal het dan later terugstorten. Het moet vooral snel gebeuren en de bekende kan op dat moment niet bellen, maar alleen appen. Als het slachtoffer toehapt, krijgt hij of zij een linkje met een betaalverzoek. Zodra het geld is overgemaakt, is de oplichterstruc gelukt.

Rekening van katvanger

In bijna alle gevallen gebruiken de oplichters niet hun eigen rekening om het geld op te ontvangen. Hiervoor worden katvangers ingezet: mensen die tegen een kleine vergoeding hun bankrekening beschikbaar stellen aan de oplichters. Zo blijven de daadwerkelijke daders vaak buiten beeld.

In deze zaak is een man in beeld die in Den Haag, Nootdorp en Rijswijk geld opneemt van de rekening van zo'n katvanger. Het is erop gestort door slachtoffers van fraude via WhatsApp. In totaal haalt de man ruim 4.000 euro uit de muur. Het is niet bekend of hij weet waar het geld vandaan komt: mogelijk is hij alleen ingezet om het geld op te nemen. De politie is in het kader van een groter onderzoek naar de man op zoek.

Weet u wie het is?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem