Getuigen van aanrijding op Amaliabrug bij Gouda gezocht

Een 48-jarige vrouw is op vrijdagavond 1 november klemgereden op de Amaliabrug bij Gouda. Ze is snel doorgereden en later bleek haar auto beschadigd. De politie is op zoek naar de inzittenden van de andere auto. Dat is vermoedelijk een Volkswagen Golf type 5, die ook beschadigd moet zijn.

De vrouw rijdt op 1 november rond 22.40 uur over de N451 naar de oprit van de A12 richting Den Haag. Ter hoogte van de Amaliabrug wordt ze klemgereden. Ze heeft geen idee wat de bestuurder van de andere auto wil en ze rijdt snel door. De auto's hebben elkaar geraakt en de wagen van de vrouw is daarbij beschadigd. Het kan bijna niet anders dan dat de andere auto ook is beschadigd.

De politie zoekt de inzittenden van de andere auto en komt daarom graag in contact met getuigen die hebben gezien wat er precies is gebeurd die avond. Ook wil de recherche graag mensen speken die na 1 november een Volkswagen Golf type 5 met schade aan de rechterkant hebben gezien. Mogelijk is het voorportier van de auto beschadigd. Wellicht is de wagen ergens ter reparatie aangeboden of is er schade aan zo'n auto geclaimd bij een verzekeringsmaatschappij.

