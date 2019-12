'Herleef de passie, begin een affaire'; 200 posters langs provinciale wegen die overspel promoten

'Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook' of 'Herleef de passie, begin een affaire'. Wie vaak over provinciale wegen rijdt, heeft misschien weleens een advertentie waarin overspel wordt gepromoot opgemerkt. De afgelopen twee jaar zijn er in de provincie zo’n tweehonderd posters getoond met zulke advertenties, antwoordt het provinciebestuur van Zuid-Holland op vragen van de ChristenUnie & SGP.

De fractie van ChristenUnie & SGP heeft naar eigen zeggen 'enkele bezorgde bewoners' gesproken over deze reclames langs provinciale wegen. 'Deze reclames betreffen een oproep aan passanten om vreemd te gaan en daarvoor gebruik te maken van Second Love', vertelt fractievoorzitter Jacco Schonewille. 'Als ChristenUnie & SGP delen wij deze bezorgdheid.'

Volgens Schonewille hebben dergelijke campagnes 'een grote negatieve impact op gezondheid en maatschappelijke kosten'. Hij snapt dan ook niet waarom de provincie de advertenties toestaat: 'Als overheid vragen wij van onszelf en inwoners betrouwbaarheid en eerlijkheid, terwijl de bedoelde advertenties oproepen tot ongehoorzaamheid en oneerlijkheid.'

Provincie gaat niet over inhoud van reclameborden

De ChristenUnie & SGP wil daarom van het provinciebestuur weten op hoeveel reclameborden langs provinciale wegen de afgelopen twee jaar advertenties voor overspel te zien zijn geweest. Ook wil de fractie weten waarom de provincie advertenties die overspel promoten niet weigert. Verder kunnen inwoners die hierover hun beklag willen doen, niet snel genoeg van de provincie een reactie krijgen.

De provincie gaat niet over de inhoud van de reclameborden in de provinciale abri's, is het eenvoudige antwoord. 'De provincie bepaalt niet welke reclames er worden getoond en op welk moment.' Het beheer en onderhoud van de abri's is uitbesteed aan een bedrijf en de reclames moeten voldoen aan de regels van de Nederlandse Reclame Code. 'Indien men van mening is dat een bepaalde advertentie daaraan niet voldoet, kan eenieder daarover een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie', schrijft het provinciebestuur. 'Wij zijn dan ook niet voornemens om andere of aanvullende regels op te leggen met betrekking tot genoemde advertenties.' Ook ziet de provincie niets in het idee om een speciaal meldpunt op te tuigen, zoals de ChristenUnie & SGP wil.

Excuses

Het provinciebestuur heeft wel bijgehouden hoeveel advertenties er op deze borden te zien zijn geweest die mensen oproepen om vreemd te gaan: in de afgelopen twee jaar gaat het om zo'n tweehonderd posters. In perspectief: op jaarbasis worden er in de hele provincie ruim 23.000 posters getoond. Dus kleine kans dat je een overspel-reclame bent tegengekomen.

De provincie gaat niet over de inhoud van de reclameborden, maar ontvangt wel klachten hierover. Inwoners die hun beklag wilden doen bij de provincie zouden binnen twee weken een inhoudelijk antwoord moeten ontvangen of een bericht dat het wat meer tijd kost om een antwoord te geven, maar dat was niet het geval. 'Helaas is dat hier niet gebeurd, waarvoor onze oprechte excuses', aldus de provincie. Het provinciale bestuur belooft beterschap bij de afhandeling van de toekomstige klachten.

