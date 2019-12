KNRM redt zeehondje uit branding strand Ter Heijde

De KNRM heeft dinsdag een jong zeehondje van het strand Ter Heijde gered. Het dier lag in de branding en is behoorlijk verzwakt. 'Hij was ook al aardig vermagerd', vertelt de KNRM van Ter Heijde.

Wandelaars hadden het jonge beestje gespot en schakelden de dierenambulance in. Maar omdat de zeehond niet op het strand, maar echt in het water lag, is de KNRM ingeschakeld. 'Toen zijn we met overlevingspakken het water in gegaan', aldus de KNRM.

Het zeehondje liet zich niet makkelijk vangen: 'De eerste keer sprong hij snel weer de zee in. Daarna werden we gebeld dat hij er weer lag, dichter bij het strand deze keer.' Toen konden de reddingswerkers het dier makkelijk oppakken.

Zeehondenopvang A Seal

Omdat het jonge beestje waarschijnlijk al een paar dagen tegen de stroming in probeerde te zwemmen was hij erg vermagerd en vermoeid. Hij wordt nu naar de zeehondenopvang A Seal in Stellendam gebracht. Daar wordt hij bijgevoerd tot hij weer op sterkte is, om vervolgens te worden uitgezet.