Last minute tips tegen de kerststress: 'En vergeet de wc-rollen niet'

Je moet opeens met een flitsend toetje tevoorschijn komen

Met wat koekjes, chocola en pudding of ijs kan je een heel eind komen. De Haagse-Italiaanse topchef Marco Tola, gaf speciaal aan Omroep West tips om je bord mooi op te maken. Kijk de video en je dient een dessert op dat er prachtig uitziet.

Niet alles in huis

Grijp je tijdens het koken mis, omdat je een ingrediënt mist? Veel supermarkten zijn tijdens de feestdagen gewoon open.

Veel ingrediënten zijn ook te vervangen door een ander ingrediënt. Kruiden kan je vaak makkelijk door een alternatief vervangen. Ook cognac, room en andere zuivelproducten zijn te vervangen door een ander element.

Kerstnagels

Je hebt het zo druk gehad en je wilde ook nog bij de manicure langs om je nagels te laten lakken. Helaas, is dit niet gelukt. We gingen voor je naar een styliste, die ons vertelde over de mode in nagels en zelf nog een paar tips had voor mooie kerstnagels.

Perfect Picture

De beste tip is wel: laat dat ideale plaatje los. Kerstmis veroorzaakt vaak een hoop stress vanwege het 'moeten'. We spiegelen ons aan die lekkere films en kerstcommercials waarbij de mierzoete gezinnen en lievigheid je om de oren vliegen. En daar gaat het om, het is niet echt.

Daar kwam cabaretier Brigitte Kaandorp ook achter in deze sketch. Ze windt zich op over de perfecte gezinnen die zich in vrouwenbladen rondom de kerstdis scharen. Pappa's in schone kabeltruien met ontspannen lachende mamma's en zoete kinderen.

Wc-papier

Als laatste maar niet onbelangrijk: Let je op dat je genoeg wc-papier op het toilet hebt liggen. Want je weet maar nooit hoe het valt...



Prettige feestdagen!