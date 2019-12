Wouter wil de eerste professionele legobouwer van Nederland worden: 'Dit is mijn droombaan'

'Ik ben van jongs af aan al gefascineerd door Lego en ben mijn hele leven al aan het bouwen', vertelt Wouter. 'Toen ik hoorde van de baan Master Model Builder, bedacht ik mij geen moment. Dit is mijn droombaan!'

Nu is Wouter nog werkzaam bij een ICT-bedrijf in Amsterdam. 'Naast Lego heb ik nog een andere passie en dat is muziek', zegt de Zoetermeerder. 'Ik kan geen dag zonder muziek. Dus het is logisch dat mijn bouwwerk dat ik ga maken voor de selectiedag van Lego een platenspeler wordt, want muziek mag niet ontbreken.'

Drie rondes doorlopen

Woensdag is de selectiedag van de Master Model Builder Scheveningen. Het is een unieke baan, want de Master Model Builder wordt het gezicht en de bouwer van Legoland Discovery Centre op Scheveningen, dat in mei de deuren opent voor het publiek. Er is echter maar één persoon die professioneel Legobouwer kan worden. In totaal solliciteerden 315 mensen uit het hele land, waarvan er twintig woensdag op de selectiedag verschijnen. Een vna hen is dus Wouter.

De kandidaten moeten drie rondes doorlopen waarbij gebouwd wordt aan verschillende opdrachten. En ze moeten allemaal een bouwwerk van huis meenemen. 'Tijdens de competitie testen we niet alleen de bouwvaardigheden van de kandidaten, maar ook hoe ze omgaan met tijdsdruk, kinderen en de media', legt Boet Hensen van Legoland uit. 'Naast talent voor bouwen is het belangrijk dat de Master Model Builder zich kan presenteren als het visiteplaatje van Legoland op Scheveningen.'

LEES OOK: Volwassenen alleen onder begeleiding van kinderen welkom bij Legoland Scheveningen