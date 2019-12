Nieuwjaarsduik: waar plons je met een frisse duik het nieuwe jaar in?

Tip 1: Warming-up

Waarschijnlijk sta je wel even te koukleumen op het strand voordat je het water ingaat. Houd je kleren dus zo lang mogelijk aan. Ook is het verstandig om een warming-up te doen, zodat je niet al bevroren bent voor je überhaupt gedoken hebt.

Tip 2: Muts en handschoenen

Draag tijdens de duik een muts, want je verliest veel warmte via je hoofd. Ook handschoenen zijn een goed idee als je het snel koud hebt. De reddingsbrigade raadt ook aan iets aan je voeten te dragen.

Tip 3: Opdrogen en opwarmen

Je lichaam moet de warmte eerst kwijt, dus wacht na het duiken even met aankleden. Ook de reddingsbrigade waarschuwt om je niet direct te dik aan te kleden. Neem een grote handdoek mee om jezelf af te drogen en trek daarna een badjas aan. Het is wel slim om dan al iets warms aan je voeten te hebben! Kleed je na een minuut of tien lekker warm aan en geniet van een lekkere kop erwtensoep.

Niet alleen op Scheveningen kan je het jaar beginnen met een frisse duik. Op veel plekken in de regio worden de duiken georganiseerd. Van Alphen aan den Rijn tot Valkenburg. Opvallend is dat dit jaar Zoetermeer geen nieuwjaarsduik in de Noord Aa heeft. Die gemeente besloot in november van dit jaar het evenement niet meer te sponsoren, waardoor de organisatie het financiële plaatje niet rond kreeg.

Tip 4 : Niet fit? Niet duiken!

Als je je niet fit voelt, kan je volgens de reddingsbrigade beter niet duiken. Het is niet alleen een risico voor jezelf, maar ook voor hulpverleners en andere duikers. Word je opeens onwel tijdens of na de duik, meld je dan bij de EHBO. Maar niet je kater als excuus gebruiken, want die verdwijnt door het duiken als sneeuw voor de zon.

Bekijk hieronder het overzicht van plassen en plekken in de zee waar je het water in kunt plonsen:

Alphen aan den Rijn

Op nieuwjaarsdag om precies 12.00 uur springen de leden van Triathlon Club Alphen de Zegerplas in voor de traditionele nieuwjaarsduik.

Na afloop staat er voor de deelnemers een lekkere kop erwtensoep klaar.

Locatie: WSV Zegerplas aan de Verlengde Aarkade - deelname gratis

Tijd: 12.00 - 13.30

Deelname gratis

Ben je geen lid van Triathlon Club Alphen maar wil je ook mee duiken? Je bent welkom maar duikt geheel op eigen risico!

Let op, is 1 januari 2019 te vroeg voor een nieuwjaarsduik?

In Alphen aan den Rijn kun je op 2 januari ook nog het nieuwe jaar induiken. En ook dat is gewoon een koude plons.

Je mag dan in het buitenbad van zwembad De Hoorn springen., dus daar kom je niet weg met even je tenen in het water dippen.

Locatie: Van Foreestlaan 4, Alphen aan den Rijn

Tijd: 13.00 uur.

Toegangskaartje zwembad kopen

Westland

Locatie: Monsterse strand in de gemeente Westland. Hier wordt de Westlandse Nieuwjaarsduik georganiseerd tussen de strandopgangen Molenslag in Monster en Karel Doormanweg in Ter Heijde.

Tijd: 14.00 uur

Deelname is gratis

Noordwijk

13.00 uur: Afrit 18, onder de vuurtoren (De Zeemeeuw). Deelname is 2 euro.

15.00 uur: Langevelderslag, bij Strandplaats Nederzandt. Deelname is 4 euro.

Scheveningen

12.00 uur: Strandweg 47 ter hoogte van de Pier. Deelname is 3 euro.

12.00 uur: Strandweg 3a, strandtent De Waterreus. Deelname is gratis.

Daarna kun je lekker opwarmen in eenn van de jacuzzi's met een glas champagne.

Schoonhoven

12.00 uur: op het strand van Camping Jachthaven 't Wilgerak in de Lek duiken, deelname gratis.

Valkenburg

13.00 uur: Valkenburgse meer, bij Brasserie Buitenhuis J. Pellenbargweg 2. Deelname is gratis.

Wassenaar

12.00 uur: Wassenaarse Slag. Deelname is gratis.

» Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwjaarsduiken in Nederland

