Haagse ondernemers boos om zoveelste afsluiting Rijnstraat bij harde wind: 'Een strop is het sowieso

De passage onder het Rijksgebouw aan de Rijnstraat in Den Haag wordt bij windkracht zeven of hoger afgesloten voor winkelend publiek. Mensen konden dinsdag na 13.00 uur niet meer van en naar het Centraal Station lopen. Een doorn in het oog van de ondernemers in de passage.

Omdat een paar maanden geleden meerdere ruiten barstten in het gebouw is de beheerder van het pand, PoortCentraal, bang voor ongelukken. Het is niet duidelijk waarom de ruiten sprongen, maar bij harde wind worden voorzorgsmaatregelen genomen.

Winkelier Stefano Pittana is er niet over te spreken. 'We kunnen niks meer verkopen in onze winkels, maar tot nu toe, met alle wind die we eerder hebben gehad, is er nooit wat gebeurd.'

Gedeelte open houden

Horecaondernemer Joey Parree erkent dat er harde wind kan staan. 'Het kan hier zeker goed spoken. Soms zelfs stormachtig.' Maar ook hij snapt niet waarom de hele passage dicht moet. 'Het probleem zit vooral aan de kant van het station. De doorgang is zestig meter lang. Je kunt volgens mij best een gedeelte openhouden voor publiek', zegt hij.

En omdat klanten wel door de afsluiting mogen om gericht naar een winkel te lopen, ontstaat er onduidelijkheid. 'De mensen weten gewoon niet waar ze aan toe zijn', zegt Parree. 'Want als je op een afstand de hekken ziet, loop je wel om.'

Compensatie

PoortCentraal zegt nog te onderzoeken of er een structurele oplossing voor het probleem kan komen. Het is niet duidelijk of de ondernemers worden gecompenseerd. 'We kunnen moeilijk aantonen hoe veel omzet we mislopen, we kunnen alleen maar aantonen dat de straat was afgesloten', zegt Parree.

'Maar er lopen hier tussen de veertig en zestigduizend mensen per dag langs', weet Pittana. 'En als daar een paar mensen van bij ons binnen zouden komen, missen we dat wel. Dus een strop is het sowieso.'