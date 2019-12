Patiëntenstop na ruzie tussen zorginstelling Parnassia en verzekeraar VGZ opgeheven

De patiëntenstop die zorginstelling Parnassia had ingesteld voor patiënten die verzekerd zijn via VGZ, wordt per direct opgeheven. De ruziënde partijen Parnassia en VGZ zijn dinsdag op gesprek geweest bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de impasse te doorbreken.

De zorginstelling en de verzekeraar zijn verwikkeld in een financieel conflict. Duizenden mensen die psychische- of verslavingszorg nodig hebben in de regio Den Haag en Rotterdam, dreigden voorlopig niet geholpen te worden. Voor patiënten die in 2019 op de wachtlijst staan, is dat nu uit de lucht. 'Dit betekent concreet dat intakes die voor VGZ-patiënten eerder afgezegd waren zo spoedig mogelijk opnieuw worden gepland. Parnassia Groep neemt hierover contact op met patiënten', aldus de Zorgautoriteit.

Of het conflict helemaal uit de lucht is, kan een woordvoerder van de NZa niet zeggen. In eerste instantie is er dinsdag een afspraak gemaakt over patiënten in 2019, voor de overige patiënten in 2020 gaan de partijen woensdag weer om de tafel. De patiëntenstop gold al niet voor mensen in crisis of bij een gedwongen opname. Ook mensen die al in behandeling zijn, hoefden niet te vrezen voor de vergoedingen.

Financieel conflict

Zorginstellingen en verzekeraars maken zorgafspraken op basis van vorige jaren. Dat gaat over hoe veel patiënten de zorginstelling mag behandelen en wat die behandeling mag kosten. Als dat bedrag is bereikt, vergoedt de verzekeraar niet meer en zou de zorginstelling de patiënten vanaf dat moment gratis moeten behandelen.

Daar ligt precies het conflict tussen Parnassia en VGZ. Parnassia eiste over 2018 en 2019 alsnog een vergoeding voor het reële aantal behandelingen. Parnassia heeft naar eigen zeggen duizend extra behandelingen uitgevoerd in de regio Den Haag en Rotterdam die niet vergoed zijn. Daarmee zou een bedrag van zestien miljoen euro gemoeid zijn. De onderhandelingen tussen de twee partijen zijn al sinds afgelopen zomer bezig.

'Situatie in de gaten houden'

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft er vertrouwen in dat de Parnassia en VGZ het beste zullen doen voor de patiënten. 'Wij hebben er zeker vertrouwen in dat de patiënten er geen last meer van gaan krijgen. Wij houden contact met beide partijen en we blijven de situatie in de gaten houden.'