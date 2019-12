Laatste week voor forenzenbuslijn tussen Den Haag en Oegstgeest

De provincie onderzoekt of een goedkoper dalurenabonnement mogelijk is | Foto: Omroep West

De snelbuslijn tussen Den Haag en Oegstgeest wordt per 15 december opgeheven. Vervoerder Arriva stopt vanaf die dag met Qliner 386. Dat antwoordt het provinciebestuur van Zuid-Holland op vragen van het CDA.

De CDA-Statenleden Michel Rogier en Moniek van Sandick-Sopers vroegen de provincie vorige maand om opheldering na berichtgeving van Omroep West dat de buslijn zou verdwijnen. Het traject wordt dagelijks gebruikt door onder meer forenzen en studenten. Maar volgens Arriva zijn dat er te weinig.

Uit de beschikbare OV-chipkaartdata blijkt dat vanuit en naar Oegstgeest gemiddeld zo'n 2,5 reizigers per rit gebruikmaken van de lijn. In de daluren zakt dit zelfs naar gemiddeld 1,9 reizigers per rit.

'Onvoldoende om lijn te handhaven'

Op het traject door Wassenaar en Den Haag is de bezetting op deze lijn beter, zo blijkt uit de cijfers, maar met een gemiddelde bezetting van 5,7 reizigers is dit 'nog steeds onvoldoende om de lijn te handhaven', schrijft de provincie. Een middag- en twee ochtendspitsritten hebben vanuit of naar Oegstgeest een bezetting tussen de 14 en 18 reizigers.

Volgens de provincie zijn er - ook na de opheffing van lijn 386 - 'goede alternatieven'. Deze zijn zelfs 'soms sneller', beweert het provinciale bestuur.

Alternatieven

Zo zijn er verschillende buslijnen tussen Oegstgeest en Leiden Centraal waar kan worden overgestapt op de trein naar Den Haag Centraal (acht keer per uur) en buslijn 43 naar Wassenaar en Bezuidenhout.

Een andere optie is de nieuwe stadslijn 8, uit Oegstgeest naar Leiden Centraal, waar je kan overstappen op de Intercity naar Den Haag Centraal. De reistijd is zo'n tien minuten korter dan wanneer je bus 386 zou nemen.

Extra ritten tussen Bollenstreek en Den Haag

Voor het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest biedt Arriva in de ochtendspits een scholierenrit aan. Deze rijdt vanuit Den Haag naar Oegstgeest en sluit aan op de schooltijd.

Verder gaat een andere bus in de regio juist meer rijden. Zo gaat de frequentie van lijn 385 tussen de Bollenstreek en Den Haag met extra ritten van en naar ruimtevaartcentrum ESTEC omhoog. 'Dit geldt dus ook voor de relatie tussen Wassenaar en Den Haag', aldus de provincie.

ROVER: 'Handhaaf ritten in de spits'

Reizigersorganisatie ROVER heeft het provinciebestuur gevraagd of het mogelijk is om de spitsritten alsnog te handhaven. In het overleg waarin Arriva de verandering aankondigde, heeft de gemeenste Oegstgeest 'geen opmerkingen gemaakt over het voornemen om lijn 386 te laten vervallen', aldus de provincie.

