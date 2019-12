CDA Den Haag bakkeleit over opvolging Koster

Maandag presenteerde VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA hun coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’. Koster was de afgelopen weken namens haar partij een van de twee onderhandelaars die aan dit akkoord werkte. Het akkoord betekent voor het CDA (3 zetels) dat de partij na anderhalf jaar weer terugkeert in het college. Dinsdag maakte Koster bekend dat ze stopt als raadslid en zich weer volledig gaat richten op haar werk in de Tweede Kamer.

In haar ontslagbrief verwijst Koster naar het gepresenteerde coalitieakkoord. 'Nu de onderhandelingen zijn afgerond breekt voor mij de tijd aan om me weer met andere zaken bezig te houden en heb ik besloten om te stoppen als raadslid', schrijft ze. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat onze kandidaat-wethouder en de CDA-fractie een goede bijdrage zullen blijven leveren aan de stabiliteit van het stadsbestuur.'

Wie-o-wie?

In haar brief maakt ze geen woorden vuil aan de strijd die de afgelopen weken achter de schermen woedde in de partij. Koster wilde wethouder worden, maar werd gepasseerd door het afdelingsbestuur. Die schoof Hilbert Bredemeijer naar voren en Koster legde het af. Bredemeijer wordt volgende week geïnstalleerd als wethouder.

Maar wie Koster zal opvolgen, is nog niet duidelijk. Oud-wethouder Karsten Klein komt als eerste in aanmerking om de vrijkomende zetel in te nemen. Maar de verwachting is dat Klein niet weer de raad in zal gaan omdat hij net directeur is geworden van de FME, de landelijke ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Klein zelf zegt nog niet in te kunnen gaan op de vraag of hij de raad weer ingaat. 'We gaan de situatie eerst even goed met elkaar bespreken', reageert hij.

Karsten Klein | Foto: Gemeente Den Haag

'Ik weet hoe druk het is als fractievoorzitter'

Michel Rogier is de meest reële kandidaat, maar hij lijkt niet zo happig. 'Ik zeg vooralsnog nee', reageert hij desgevraagd. 'Ik zit sinds een paar maanden in de Provinciale Staten en ik heb een baan in het onderwijs. Daar heb ik het druk genoeg mee.'

Op de vraag of hij wellicht alleen terug wil op voorwaarde dat hij fractievoorzitter wordt, geeft hij geen duidelijk antwoord. 'Ik weet hoe druk het is als fractievoorzitter. Dat is mij glashelder geworden in de tijd dat ik intensief en met veel plezier als raadslid heb samengewerkt met Daniëlle Koster.' Toch laat Rogier een gaatje open. 'Zeg nooit nooit. Zeker niet in de politiek.'

Michel Rogier | Foto: Gemeente Den Haag

Waarnemend fractievoorzitter

CDA-raadslid Kavish Partiman is inmiddels aangewezen als waarnemend fractievoorzitter. Hij erkent dat nog niet duidelijk is wie Koster moet opvolgen. 'Daar zijn we nog mee bezig', zegt hij. En de vraag wie fractievoorzitter wordt, ligt nog open, zegt hij. Pas als de fractie compleet is, kiezen de drie CDA-raadsleden wie van hen fractievoorzitter wordt. Partiman: 'Of ik ambitie heb om fractievoorzitter te worden? Zonder ambitie moet je de politiek niet ingaan.'

Kavish Partiman | Foto: Gemeente Den Haag

LEES OOK: Opluchting, complimenten en ontevredenheid; Haagse politiek reageert op coalitieakkoord