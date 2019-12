ADO Den Haag zet assistent-trainer Edwin de Graaf op non-actief

'We zijn momenteel met Edwin in gesprek en in afwachting van de uitkomsten van de gesprekken is er in gezamenlijk overleg besloten dat hij zich tot nader order niet op de club zal melden', reageert Jeffrey van As, manager voetbalzaken.

Van de drie mensen die anderhalve week geleden in de uitwedstrijd tegen Heracles nog op de bank zaten, is alleen nog Dirk Heesen in dienst. Heesen heeft het stokje tijdelijk overgenomen van Fons Groenendijk, die vorige week maandag opstapte.

Virgilio Teixeira

Nu ook De Graaf voorlopig niet ingezet wordt, zal Virgilio Teixeira naast Heesen op de bank zitten tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen van komende zaterdag. Teixeira is de trainer van Jong ADO Den Haag.

