Mogelijk explosief gevonden aan De Grent in Noordwijk, ook harde knal op Binnenweg

Team Explosieven Verkenning ( TEV) was dinsdagnacht op de plek aanwezig en deed onderzoek. Meer kan de politie hierover nu niet zeggen. Ook is niet bekend door wie of op welke plek bij de horecagelegenheid het voorwerp is gevonden.

Eerder op de avond werd in Noordwijk ook een harde knal gehoord op de Binnenweg. 'Daar raakte een woning beschadigd', meldt een politiewoordvoerder. Er is niemand gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben.

Soortgelijk tafereel

Opmerkelijk genoeg deed een soortgelijk tafereel zich in de zomer van dit jaar ook al voor. In augustus werd aan De Grent een explosief gevonden voor de deur van horecagelegenheid Home.

Kort daarvoor werden bewoners van de Binnenweg opgeschrikt door een harde knal van een explosie bij een woning, wat later het huisadres bleek van de exploitant van de discotheek.

Gesloten

Op last van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld werd de discotheek na het incident voor twee weken gesloten. Het is niet bekend of het laatste incident in de nacht van dinsdag op woensdag op exact dezelfde locatie heeft plaatsgevonden.