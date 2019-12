Onstuimig weer op komst: 'Veel slechter kan niet'

Na het slechte weer waarmee we de afgelopen dagen te maken hadden, krijgen we deze woensdag en donderdag een kleine adempauze, vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Maar vanaf vrijdag gaan we langzaam maar zeker naar onstuimig weer.'

'Op vrijdag valt er weer behoorlijk wat regen', vertelt Mizee. 'Het wordt dan ongeveer 8 graden en dan komt er een lagedrukgebied aan. Dat koerst echt een beetje op ons land af, veel slechter kan niet', benadrukt hij.

'Een depressie trekt dan vlak langs ons land. Daar krijgen we vooral zaterdag mee te maken. Er staat dan veel wind. Mogelijk weer zo'n stormachtige wind, met zware windstoten. Zondag ook. Maandag volgt weer regen en pas daarna wordt het rustiger.'

Best een aardige woensdag voor de boeg

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag hadden we te maken met een harde tot stormachtige wind aan de kust. 'Met windstoten daarbij en drie tot vier millimeter neerslag', vertelt de weerman van Omroep West. 'Maar woensdag overdag gaat het best wel meevallen. We hebben best een aardige dag voor de boeg. Er zijn al wat opklaringen binnengekomen. Het front trekt heel langzaam verder naar het oosten. Er is eerst nog wel wat bewolking, maar we krijgen later wat opklaringen. De zon krijgen we regelmatig te zien in de loop van de dag. De wind valt deze woensdag best wel mee.'

Het waait matig, uit het zuidwesten. Het wordt deze woensdag ongeveer 8 graden. 'Daar is eigenlijk niks mis mee', benadrukt Mizee. Ook woensdagavond zijn er opklaringen. 'In de nacht naar donderdag zal er opnieuw een front passeren met enkele buien. Maar goed, dat is allemaal 's nachts. De temperatuur daalt tot 4 graden, iets minder zacht dan de afgelopen nacht.'

Geregeld de zon

Ook donderdag zien we geregeld de zon. 'Zeker in de ochtend. Donderdagmiddag krijgen we meer bewolking, maar dan is het nog wel droog. Ook dan staat er weer een zuidwesten wind. Die waait matig tot net vrij krachtig aan de kust. Dan wordt het 6 graden. Iets minder hoog dan deze woensdag.'

