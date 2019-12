Buurtbewoners geschrokken van explosieven Noordwijk: 'Deze knal was harder dan vorige keer'

De schade aan de Binnenweg in Noordwijk is aanzienlijk. I Foto: Omroep West

De schrik zit er goed in bij bewoners van de Binnenweg in Noordwijk. Voor de tweede keer in een half jaar tijd ontplofte een explosief in hun straat. 'Dit is niet leuk, voor de tweede keer... Het is triest', zegt een van de bewoners.

Bij een huis aan de Binnenweg is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief afgegaan. Even verderop, bij horecazaak HOME aan de De Grent, werd een explosief gevonden. Hetzelfde scenario speelde zich afgelopen zomer ook af.

'Het was een heel harde knal, harder dan de vorige keer', zegt Matthijs Augustinus, die schuin tegenover het huis woont waar het explosief afging. Hij zat rechtop in bed. 'Als je ziet wat voor schade er is... het is abnormaal.'

'Op me in laten werken'

In verschillende ramen in de straat zitten gaten, ervoor liggen glasscherven. Bewoner Aad Wijnands bekijkt beduusd naar de schade aan zijn huis. 'Ik moet het even op me in laten werken.'

Hij was afgelopen nacht niet thuis en komt net aan. Zijn huis is het meest beschadigd. Toch is het explosief niet voor hem bedoeld, zegt Wijnands. 'Ze hebben zich vergist in de woning. Ik wil hier helemaal niets mee te maken hebben. Die criminelen deinzen nergens voor terug.'

'Zorgen over inwoners'

Het explosief zou zijn bedoeld voor de eigenaar van HOME, die twee deuren verderop in de straat woont, zeggen meerdere buurtbewoners. Over de reden kunnen ze niets zeggen.

Ook bij waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld zit de schrik er goed in. Ze is woensdagochtend naar de Binnenweg gekomen om met de buurtbewoners te spreken. 'Het doet een heleboel met me', zegt ze. 'Ik maak me als burgemeester zorgen over de inwoners en ondernemers. Daarom ben ik hier nu ook, om in gesprek te gaan met de bewoners en van hen te horen wat ze van mij nodig hebben als burgemeester om de rust weer terug te krijgen. Daar zetten we alles ook op in, om de rust te herstellen in deze straat.'

Niet duidelijk of HOME sluit

Afgelopen zomer werd discotheek HOME op last van de burgemeester een paar weken gesloten. Of dat nu weer gaat gebeuren, kan Hermans niet zeggen. 'Ik weet niet of er een verband is tussen deze explosie en het explosief dat is bevestigd bij een etablissement op De Grent. Alles wat ik daar nu over zeg, is speculatief en dat is niet aan mij.'

De schade van de vorige keer was net hersteld, zeggen buurtbewoners. 'De schade aan mijn huis was net weer gemaakt, dus het is wel zuur. Maar het is vooral lullig voor de buurt. Er wonen ook kleine kinderen en oudere mensen, dus dat is niet zo fijn', zegt Augustinus.

Kinderen geschrokken

Ook zijn onderbuurman heeft opnieuw schade, al is het dit keer niet veel. 'Begin augustus en nu weer, het is niet leuk natuurlijk. De eigenaar van HOME en zijn gezin waren blij dat ze hier net weer waren komen wonen. Dit is triest.'