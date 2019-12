Verdachte van straatroof meldt zich na beelden in Team West

Eén van de twee verdachten van een straatroof in Wateringen heeft zich bij de politie gemeld, nadat hij dinsdagavond was te zien in het opsporingsprogramma Team West. Hij was gefilmd op het moment dat hij gebruikmaakte van de pinpas van het slachtoffer.

Een 45-jarige vrouw fietste eind oktober over het Oosteinde in Wateringen, toen een scooter met daarop twee mannen naast haar kwam rijden. Ze was kort daarvoor al een keer ingehaald door de scooter. De man die achterop zat, deed een greep in haar fietsmand en haalde de handtas van de vrouw eruit.

De tas werd even verderop teruggevonden, maar de portemonnee van de vrouw was verdwenen. Met de pinpassen die daarin zaten was even later twee keer contactloos betaald bij tankstations aan de Leyweg en de Vreeswijkstraat in Den Haag. De verdachten waren daarbij duidelijk in beeld. De man die nog wordt gezocht, is hier te zien.

