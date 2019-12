Bureaukat Winston is een hit op Instagram: 'Hij verbindt ons met de wijk'

Sinds een week is de Rijswijkse bureaukat Winston actief op social media. Met ruim 2000 volgers op Instagram is hij langzamerhand een beroemdheid in de wijk. Agent Nathalie van Oer: 'Kinderen en buurtbewoners komen lekkers en tekeningen voor de kat naar het bureau brengen. Hij verbindt ons met de wijk.'

'Miauw', klinkt het aan de bureaus van politiebureau Rijswijk aan de Winston Churchilllaan. 'Winston, zo kan ik toch niet werken,' zegt een agente lachend tegen de vier maanden oude kitten, die boven op haar toetsenbord is gesprongen. Winston krijgt een knuffel en geeft kopjes terug. 'Zo gaat het de hele dag,' vertelt Nathalie van Oer, jeugdagente bij het Rijswijkse politiebureau.

Winston is zo'n drie maanden geleden bij hen 'ingetrokken'. 'Het idee ontstond toen een tijdje terug een kat in beslag was genomen. Deze had vastgezeten en ging niet meer terug naar zijn baasje. We wilden het beestje graag. Maar het dier bleek meer zorg nodig te hebben dan wij konden geven. Dus dat plan ging niet door, maar het idee voor een kat ging niet meer uit ons hoofd. En zo kwamen we via via in contact met Winston, hij komt gewoon uit een nestje.'

Stressverlagend

Inmiddels is de kitten niet meer weg te denken uit het bureau. 'Uiteraard zijn er een paar mensen die minder gek op katten zijn, maar zelfs die vinden hem nu toch leuk. We hebben een collega die allergisch is, daar wordt uiteraard rekening mee gehouden.'

Wat hij vooral brengt? Een hoop gezelligheid. Hij is ontzettend grappig en tovert bij veel mensen een lach op hun gezicht. Daarnaast hebben wij heftig werk. Een huisdier schijnt stressverlagend te zijn. We hebben te maken met soms heftige incidenten, de kat brengt wat luchtigheid, een huiskamergevoel en het verbindt ons als collega's omdat we hem met elkaar verzorgen.'

'Op proces verbaal gepoept'

Iedereen binnen het bureau heeft een eigen taak voor Winston: van kattenbakken verzorgen, tot inentingen en nageltjes knippen. 'Hij is meestal heel lief en nieuwsgierig maar hij heeft ook z'n dolle momenten. Een keer heeft ie boven op een proces verbaal gepoept, gelukkig is ie nu zindelijk.'