Kerk Hoogmade start crowdfunding voor herbouw: 'Toren domineerde de skyline van ons gebied'

De groene punt van de verwoeste kerk in Hoogmade was een baken voor het dorp. Vandaar dat inwoners van Hoogmade het belangrijk vinden dat de kerk herbouwd wordt. Vandaar dat er een crowdfundingsactie is opgestart. 'De verzekering vergoedt de schade wel, maar dat gaat nooit toereikend zijn', legt voorzitter Ellen Vlieger van Stichting de Groene Punt uit.

Bij renovatiewerkzaamheden in de kerk sloeg de vlam in het dak. De brand verwoestte de volledige kerk en de kenmerkende toren stortte in. 'Ik heb het nooit over de groene punt', vertelt Vlieger, 'maar in interviews na de brand kwam het steeds terug. En ik snap het wel, want de kerktoren viel wel op en domineerde de skyline van ons gebied.'

De Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk is verzekerd en de verwachting is dat de kerk wel behouden blijft. Maar in welke vorm is nog niet duidelijk. 'We weten nog niet of het herbouw of nieuwbouw gaat worden, daar zijn ook andere mensen mee bezig. Ook wordt er nog gekeken welke functie de kerk moet gaan krijgen, maar het is wel duidelijk dat de kerk behouden moet blijven.'

Steun van bisdom

Omdat nog niet bekend is hoeveel de verzekering uit zal keren kwam Vlieger op het idee om geld in te zamelen. 'Ik opperde dit op een overlegavond van de kerk. De avond ging eigenlijk over hoe we de missen in december in gingen vullen en andere praktische dingen, maar er was direct veel enthousiasme. Op dinsdag was de vergadering en op zaterdag zaten we al bij elkaar om een stichting op te richten.'

Er werd gekozen voor een stichting die los staat van de kerk. 'Maar we hebben de volledige steun van het bisdom', benadrukt Vlieger. 'Alleen willen we zeker weten dat het geld naar de herbouw van de kerk gaat. En op deze manier is het ook duidelijk waar het geld naar toe gaat. Het wordt een project van de lange adem en we willen niet dat we over een jaar een nieuw bankrekeningnummer moeten doorgeven. Ik heb gelijk gezegd dat als we dit doen dat we het dan ook goed en transparant moeten doen.'

Steentje bijdragen

De stichting wil in 2020 met diverse acties geld in gaan zamelen. 'Normaal komt er geld binnen via de kerkbijdrage, maar er ook mensen in de omgeving die niet katholiek zijn, maar wel een steentje willen bijdragen. Een van de ideeën die we hebben is een veiling die we in maart zullen houden. Mensen kunnen dan dingen beschikbaar stellen die we dan gaan veilen.' Vlieger denkt hierbij aan een aangekleed etentje thuis of een middagje varen.

Vlieger durft nog geen bedragen te noemen die de stichting op wil halen. 'Het verzekeringsbedrag gaat nooit voldoende zijn, dus we hopen zo veel mogelijk op te halen. Mochten we meer hebben dan nodig is dan kunnen we altijd nog kijken wat we gaan doen met dat geld. We kunnen dat bijvoorbeeld reserveren voor regulier onderhoud, want dat zal ook nodig blijven.'

