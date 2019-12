Armoede, werkloosheid en schulden: Den Haag Zuidwest kampt met grote problemen

In wijkcentrum Moerwijk is elke woensdag een koffieochtend voor ouders

Den Haag krijgt een wethouder die speciaal belast is met het stadsdeel Escamp en de ontwikkeling van Den Haag Zuidwest. PvdA’er Martijn Balster is kandidaat om deze post te bekleden. Reden voor de extra aandacht is de problemen waar veel inwoners mee te maken hebben. Welzijnsorganisatie Mooi Welzijn komt deze mensen dagelijks tegen.

In stadsdeel Escamp wonen meer dan 126.000 mensen. Uit cijfers van de gemeente Den Haag blijkt dat 56,6 procent van hen moet rondkomen van een laag inkomen. De armoede is dus groot, net als de werkloosheid.

Dat merkt ook Irma Bolhuis van Mooi Welzijn. 'Mensen zitten in een kwetsbare situatie omdat er veel bij elkaar komt', zegt zij. 'Armoede, schulden, psychische problemen, verouderde woningen. Het zijn zaken waar veel inwoners in Escamp mee te maken hebben.'

Koffieochtend

In wijkcentrum Moerwijk kunnen inwoners terecht voor informatie, hulp of activiteiten die Mooi Welzijn organiseert. Elke woensdag is er bijvoorbeeld een koffieochtend voor vaders en moeders van kinderen die op de naburige school zitten. De ochtend is bedoeld voor de gezelligheid maar wordt ook gebruikt om de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten en adviezen te geven.

'Elke ochtend heeft een thema', vertelt Diane Messemaker van Mooi Welzijn. 'Dat kan gaan over opvoeding of de citotoets maar ook zwaardere onderwerpen zoals kindermishandeling bespreken we.'

Alleenstaande vader

Andy Nirhoe is de enige vader die de koffieochtend bezoekt. Hij woont al jaren in Moerwijk. Hij is een alleenstaande vader van twee dochters van 12 en 16 jaar. Nirhoe heeft de wijk zien veranderen. 'Overal zijn er negatieve dingen, hier dus ook', zegt hij. 'Maar er zijn ook veel positieve dingen veranderd. Bewoners zijn meer samen gaan doen bijvoorbeeld en ook de gemeente doet veel.'

Nirhoe zet zich sinds hij ziek thuis zit meer in voor de wijk. 'Ik ben daardoor meer vrijwilligerswerk gaan doen, afhankelijk van wat ik aankan natuurlijk’, vertelt hij. 'Ik ben wat dingen aan het opzetten, zoals het oprichten van een vadercentrum voor alleenstaande vaders.'

Vrijwilligers

Dit idee heeft hij samen met Diane Messemaker bedacht. Zij werkt al 21 jaar met vrijwilligers in Moerwijk en kent de mensen en de wijk dus goed. Zij ziet dat de betrokkenheid van vrijwilligers groot is. 'Ik heb nog nooit zonder vrijwilligers gezeten', zegt ze. 'Tegelijkertijd zijn de problemen van de mensen groot en wij merken dat als er iets fout gaat in het leven van de bewoners, zij zomaar uit zicht kunnen verdwijnen.'

Bovendien is het soms slecht gesteld met de gezondheid van inwoners. 'Mensen in Escamp worden gemiddeld achttien jaar eerder ziek dan in een andere Haagse wijk en gaan gemiddeld acht jaar eerder dood', weet Amanda de Glanville. Ze is huisarts in de wijk en maakt zich grote zorgen over de gezondheid van de inwoners.

Slechte gezondheid

De Glanville: 'De oorzaak van de slechte gezondheid van veel mensen, is onder andere de grote hoeveelheid stress waar mensen mee te maken hebben. Ook ontbreekt het sommige bewoners aan de kracht om de juiste keuzes te maken voor hun gezondheid.' Ze vindt dat er vooral veel aandacht moet komen voor het voorkomen dat mensen ziek worden.

Volgens Bolhuis moet het nieuwe Haagse college als eerste de slechte staat van de woningen aanpakken. 'Doordat mensen een laag inkomen hebben, zijn ze zelf niet in staat om de woningen te verbeteren. Het college moet daar snel mee aan de slag.'