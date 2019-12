Broedermuseum in Voorhout sluit deuren: 'De jongst overgebleven broeder is 76 jaar'

Het is het einde van een tijdperk. Het broedermuseum in Voorhout heeft de deuren gesloten. De laatste overgebleven broeders zijn te oud om het museum nog open te houden. 'Een afsluiting van bijna honderd jaar broeders in Voorhout, dat is best pijnlijk en verdrietig', zegt broeder Theo Blokland (77).

Wie langs het jaren 80-zorgcomplex aan de Rijnsburgerweg in Voorhout rijdt, zal misschien niet weten dat er een hele geschiedenis achter deze deuren schuilgaat. Bijna een eeuw lang leefden er honderden broeders op deze plek, naast de middelbare school KTS. En daaraan komt bijna een eind, de laatste twaalf broeders zijn oud, en nieuwe aanwas is er al jaren niet meer.

De jongste is 76 jaar, de oudste 99. Ze zijn de laatst overgeblevenen van de congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten: een groep religieuze, ongetrouwde mannen die leven voor andere mensen en God.

'Iedereen wordt steeds ouder'

Iedere dag komen ze bij elkaar om samen te eten en te bidden. 'We proberen zo veel mogelijk als een gemeenschap samen te leven. Een gemeenschap met alle gebreken van ouder wordende mensen', zegt broeder Theo Blokland, de overste van de groep. 'Dat wordt steeds lastiger, want iedereen wordt steeds ouder.'

Jaren geleden was dat wel anders. In 1924 opende de congregatie een internaat aan de Rijnsburgerweg. Honderden jongens kregen er beroepsonderwijs. ‘Het waren vaak jongens zonder goede kansen.’ De broeders leerden hen koken, kleermaken en timmeren, totdat in 1973 het internaat werd gesloten. Het broederhuis bleef bestaan en kreeg in 1980 een nieuw onderkomen, op de plek waar de mannen nu nog steeds wonen.

Broedermuseum

Erboven richtten ze een klein museum in. Met religieuze voorwerpen, habijten, geschenken uit het buitenland en spullen die door leerlingen zijn gemaakt. 'Het was een mix van alles', zegt Blokland. Hij en de andere broeders zijn inmiddels druk bezig om het museum te ontmantelen. 'Over een aantal jaar is er niemand meer, nu kunnen we het nog op een correcte wijze opruimen.'

Het is een afsluiting van bijna honderd jaar broeders in Voorhout - Broeder Theo Blokland

Ze doen het met lichte pijn in het hart. 'Het is een afsluiting van bijna honderd jaar broeders in Voorhout', zegt Blokland. Al zag hij het einde al een tijdje aankomen. 'Ik ben in 1961 de laatste broeder die lid is geworden. Na mij is er niemand bijgekomen die nu nog steeds lid is.' In Nederland komen er sowieso al dertig, veertig jaar geen broeders of zusters meer bij. 'Het werk van broeders is steeds meer door de overheid geregeld, kijk bijvoorbeeld naar onderwijs. En daarnaast neemt de belangstelling voor religieus en kerkelijk leven af', verklaart Blokland.

'Pijnlijk en verdrietig'

'Dat is pijnlijk en verdrietig, maar het hoort erbij. We proberen er zo goed mogelijk het beste van te maken en dat lukt aardig.'

De spullen van het broedermuseum worden ondergebracht op verschillende plekken. Zo gaat een deel naar het Catherijne Convent in Utrecht, een deel naar Historische Kring Voorhout en een deel naar Erfgoedcentrum Kloosterleven in Sint Agatha.

