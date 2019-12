Cultuur snuiven in de kerstvakantie? Hier vind je de leukste tentoonstellingen vlakbij huis

De kerstvakantie is begonnen en bijna iedereen is de komende twee weken wel ergens een paar dagen vrij. Dat betekent: extra tijd om door te brengen met familie en vrienden. Je zou dan bijvoorbeeld naar een museum kunnen gaan. Wij zetten de meest interessante tentoonstellingen in Den Haag, Leiden, Delft, Wassenaar en Westland nog eens voor je op een rijtje.

Den Haag: Foute Boeken, Annie M.G Schmidt en het Oranjehotel

De grootste stad in onze regio heeft ook de meeste musea. Het aanbod in de hofstad is behoorlijk divers en voor iedereen: van hele serieuze kunstmusea tot interactieve musea voor het hele gezin. Ergens daar tussenin staat het Haags Historisch Museum, waar je nu de tentoonstelling 'Nooit Gebouwd' kunt bezoeken. Een tour langs het schitterende Olympisch Stadion op Scheveningen, de Bijlmerflats in de Schilderswijk en het grote M-gebouw bij het Haagse Centraal Station. Gebouwen die ooit wel gepland zijn, maar die nooit zijn gerealiseerd.

Voor de allerjongsten is het Kinderboekenmuseum altijd een feest. Onlangs opende daar een nieuwe interactieve tentoonstelling rondom de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt. Kinderen staan er oog in oog met helden als Abeltje, Wiplala en Minoes. Zo kunnen zij zelf ontdekken op welk figuurtje zij het meeste lijken. De iets oudere kinderen kunnen hun hart ophalen bij Ötzi the iceman in het Museon, waar zij actief kunnen leren hoe forensische technieken werken.

Of je de kleintjes daarna ook kunt meenemen naar Museum Meermanno, is nog maar even de vraag. Daar draait het momenteel om 'foute boeken'. Dat wil zeggen: boeken die wij nog niet zo lang geleden volkomen normaal vonden, maar die tegenwoordig voer kunnen zijn voor discussie. Denk aan kinderboekjes als 'Oki en Doki bij de Nikkers' of 'Het Groote Neegerboek'. Zijn die boeken nu echt fout of weerspiegelen ze slechts een tijdgeest? Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen.

Ben je meer van de kunst, dan is een bezoek aan het Kunstmuseum in Den Haag altijd interessant. Sinds dit jaar is dat de nieuwe naam van het Gemeentemuseum. Daar draait het onder meer om de waterlies van Monet en om danskleding. Ook heel leuk voor kinderen trouwens, dankzij de dit jaar geheel vernieuwde Wonderkamers.

Maar ook in de kleinere kunstmusea in de stad vind je interessante dingen. Zoals de tentoonstelling 'In de Ban van de Zee' in Museum Bredius. Het is de privé-collectie van kunstverzamelaar Anthony Inder Rieden. 67 werken van topschilders, die nog nooit ergens in het openbaar te zien zijn geweest en die allemaal taferelen voorstellen die iets te maken hebben met de Hollands zee. De zee zie je trouwens ook terug op de tentoonstelling 'Louis Apol op Nova Zembla' in Panorama Mesdag.

Den Haag kreeg er in 2019 trouwens ook een museum bij. Het cellencomplex van de Scheveningse strafgevangenis waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 25.000 Nederlanders gevangen zaten, is volledig gerestaureerd. In de oorlog kreeg het al de naam 'Oranjehotel', als ode aan de daar opgesloten verzetsmensen. Het complex opende in september als herinneringscentrum met vaste tentoonstelling.

Leiden: Rembrandt, dino's en de vernieuwde Lakenhal

Twee grote Leidse musea heropenden in 2019 na een grondige renovatie. Om te beginnen publiekslieveling Naturalis. Dat is getransformeerd van een wat traditioneel natuurhistorisch museum naar een 'beleving'. Een plek waar de bezoeker wordt 'ondergedompeld in ervaringen', zoals ze het zelf omschrijven. Het nieuwe Naturalis vertelt het verhaal van de cyclus van het leven en gebruikt daarbij de allermodernste middelen. Een van de topstukken is uiteraard het skelet van T-rex Trix. Het nieuwe Naturalis opende in augustus en sindsdien is er een stormloop op de kaartjes.

In de herfstvakantie was het museum zelfs zo vol, dat er online geen kaarten meer te koop waren en bezoekers werd aangeraden om op een rustiger moment te komen. Het lijkt erop dat dit in deze kerstvakantie op sommige dagen ook het geval zal zijn. Wil je dus naar Naturalis: plan een geschikt moment als je de topdrukte wilt ontlopen.

Dat andere Leidse museum dat een heel nieuwe jas kreeg, is De Lakenhal. Het museum sloot in 2016, om dit jaar geheel vernieuwd te heropenen. In de nieuwe inrichting staan zeven Leidse verhalen centraal. Omdat 2019 het jaar van Rembrandt is, kun je in De Lakenhal momenteel naar de tentoonstelling 'De Jonge Rembrandt', waar onder meer veertig schilderijen van de Hollandse meester te zien zijn. Op 23 december hebben ze zelfs een speciale familiedag rondom deze tentoonstelling. Wil je deze tentoonstelling bezoeken, dan moet je wel een tijdvak reserveren, want de capaciteit is beperkt.

Uiteraard heeft Leiden nog meer interessante musea. Zoals het Rijksmuseum Boerhaave, dat in 2019 werd gekozen tot Europees Museum van het Jaar. En is onlangs toegevoegd aan de Nationale Canon. Museum Volkenkunde vertelt alleen deze kerstvakantie nog het verhaal van Winti, Sjamanisme en meer. En het Rijksmuseum van Oudheden neemt je deze winter mee naar de verloren beschavingen van Cyprus. Vrijwel alle musea in Leiden hebben deze dagen extra activiteiten voor kinderen.

Delft: Pieter de Hooch, uit de schaduw van Vermeer

Het is van de grootste en meest ambitieuze tentoonstellingen die ooit in Delft te zien waren: de expositie in Museum Prinsenhof over de Hollandse Meester Pieter de Hooch. Een Delftenaar en een tijdgenoot van Johannes Vermeer. 'Je zou zelfs kunnen zeggen dat De Hooch in die tijd de grote innovator was', zegt conservator Anita Jansen. Toch is er nog nooit een tentoonstelling gewijd aan De Hooch. Delft heeft dit jaar dus een wereldprimeur. 29 werken kwamen uit collecties van over de hele wereld voor de tentoonstelling 'Pieter de Hooch, uit de schaduw van Vermeer'. Daarnaast is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de kunstenaar, zijn werk en zijn leven. Een leuk weetje: kort geleden werd op een van de schilderijen zelfs een vingerafdruk van De Hooch gevonden.

De Hooch legde het dagelijks leven in de zeventiende eeuw vast. Expositieruimte 38cc in Delft wilde daar graag iets tegenover zetten: kunstwerken die het dagelijks leven in de huidige tijd vastleggen. Op verschillende locaties in de stad zijn die te zien. Het absolute topstuk is het Narrow House, van de Oostenrijkse kunstenaar Erwin Wurm. Hij maakte een kopie van zijn geboortehuis, maar het lijkt helemaal in elkaar gedrukt. Het staat symbool voor zijn benauwende jeugd. Het werk is wereldberoemd, was over de hele wereld al te zien en staat nu in de Oude Kerk in Delft.

Overig

Een enorme spin staat momenteel voor de ingang van Museum Voorlinden in Wassenaar. 'Maman' is haar naam en het is een werk van de Franse kunstenares Louise Bourgeois. In het museum vind je een overzichtstentoonstelling van haar werk. Louise Bourgeois wordt gezien als een van de belangrijkste beeldend kunstenaars sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het Westlands Schaatsmuseum in De Lier is een museum van een totaal andere omvang: kleinschalig en intiem. Elk jaar hebben ze daar een wintertentoonstelling. Deze winter gaat die over 200 jaar schaatsfabrieken. Het maken van schaatsen is nog steeds ouderwets handwerk. De tentoonstelling is een nostalgische reis langs vele merken en fabrieken. Het is nog handig om te weten dat dit museum helemaal wordt geleid door vrijwilligers en dus beperkt open is. Controleer de openingsdagen dus goed voordat je gaat.

2019 was het jaar waarin de maanlanding werd herdacht. Verschillende musea haakten hierop in met speciale activiteiten. Space Expo in Noordwijk heeft alleen deze kerstvakantie nog de expositie 'Vijftig jaar maanlanding'. Je vindt hier unieke objecten, die te maken hebben met de eerste bemande reizen naar de maan: de Apollo-missies. Zo kun je kijken naar persoonlijke spullen van astronautentrainer Scott Milligan en een origineel ruimtepak van Fres Haise uit de Apollo 13.

Meer uitgaanstips?

Nog meer suggesties voor een leuk uitje hoor je elke zaterdag- en zondagochtend in het radioprogramma UIT! bij Radio West. Heb je zelf suggesties, stuur ze dan naar uit@omroepwest.nl. Of spreek ze in via telefoonnummer 070-307 8866. Jouw ingesproken tips zenden we dan in het weekend uit op de radio.