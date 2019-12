Burgemeester Noordwijk sluit club HOME één week na vondst explosief

Uitgaansgelegenheid HOME in Noordwijk mag komende week niet open. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld sluit de club na de vondst van een explosief bij het pand in de nacht van dinsdag op woensdag. Ook ontplofte deze nacht een explosief bij een woning aan de Binnenweg.

Het is de tweede keer in nog geen half jaar dat er een explosief werd gevonden bij HOME. Na de eerste vondst moest de uitgaansgelegenheid al zes weken dicht. Nu geldt er een spoedsluiting voor de duur van één week, de burgemeester zal volgende week beslissen of de club weer open mag.

Door de explosie even verderop aan de Binnenweg is er volgens de gemeente schade aangericht aan verschillende woningen. Er zijn geen gewonden gevallen. Burgemeester Hermans-Vloedbeld ging deze ochtend langs bij bewoners om haar medeleven te betuigen. 'Iedereen die ik gesproken heb, is onthutst dat het weer gebeurt is. Ook ik ben erg geschrokken. Ik wacht de uitkomst van het verdere onderzoek af en zal als het nodig is niet schromen om aanvullende maatregelen te nemen', aldus de burgemeester.

LEES OOK: Buurtbewoners geschrokken van explosieven Noordwijk: 'Deze knal was harder dan vorige keer'