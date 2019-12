Tientallen speeltuinen compleet gestript: 'Kinderen begonnen te huilen'

Vanuit de slaapkamer van haar huis aan de Schutterstraat kijkt Rianne Snatersen uit op een compleet ontmantelde speeltuin. Hier stonden eerst duikelrekken, een evenwichtsbalk en een schommel. 'Dit is nu het uitzicht: één grote zwarte grondvlakte', zegt ze. 'En weg zijn alle speeltoestellen voor de kinderen. Heel erg jammer dit. Ik ben best wel boos, ja.'

Ook aan de Kreeftstraat is flink huisgehouden. Alleen de tafeltennistafel en een klein doeltje zijn overgebleven. 'De kinderen begonnen te huilen toen ze het zagen', vertelt Marije van der Zaan. 'Ik ben gewoon verbaasd. Wat gebeurt hier en waarom gebeurt dit?'

Gemeente aansprakelijk

Het antwoord op die vragen komt van wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan). 'Het gaat om veiligheidsaspecten', benadrukt hij. 'Er zijn risico's voor het gebruik van speeltoestellen of de ondergrond. Rubbertegels zijn bijvoorbeeld gevoelig voor weersinvloeden. We hebben een vrij warme zomer gehad en we zien dat er door krimp en uitzetting heel veel schade is ontstaan. Aangezien de val van kinderen daardoor minder wordt gebroken dan de bedoeling is, kunnen wij als gemeente aansprakelijk worden gesteld.'

Bij controles zijn in totaal 31 van de 311 gemeentelijke speelplekken als risicovol aangemerkt. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders doen besluiten om gelijk in te grijpen. 'Natuurlijk snap ik dat', reageert inwoonster Van der Zaan. 'Alleen hebben we de afgelopen zes jaar hier niemand gezien van de gemeente. En dan ineens gaat de hele speeltuin weg. Zonder overleg. Daar ben ik boos over. Een briefje had op zijn minst gekund.'

'Dit is geen gezicht'

'Ik hoop dat er in ieder geval iets van tegels terugkomen, waardoor het ietwat leefbaarder wordt. Want dit is geen gezicht', stelt Snatersen. Of er ooit weer speeltoestellen op dezelfde plek zullen komen te staan? Aarzelend: 'Ik hoop het wel, maar ik ben bang van niet. Dat zou ik heel jammer vinden.'

