Oppositie in Haagse raad blijft moeite houden met verkoop Eneco

De oppositie in de Haagse gemeenteraad blijft tegen de verkoop van de aandelen in Eneco die de gemeente nu nog in handen heeft. 'Oliedom en pijnlijk', aldus Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. 'En dan wordt het ook nog verkocht aan een moreel dubieus, fossiel bedrijf', vindt Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren.

Toch staat een meerderheid in de politiek wel achter de plannen van het stadsbestuur. Zelfs de PvdA, altijd fel tegen het afstoten van de aandelen, moet nu weer accepteren wat het betekent om vanaf volgende week een coalitiepartij te zijn en maakte daarom vandaag tijdens een debat over de verkoop niet al te veel stampij meer. 'Ik ben blij met de plannen van het nieuwe college voor de besteding van het geld', verklaarde raadslid Mikal Tseggai.

Wel gaan er stemmen op in de gemeenteraad om te proberen een voor Den Haag belangrijk onderdeel van Eneco terug te kopen van de beoogd koper, een Japans consortium onder leiding van Mitsubishi. Daarbij gaat het om het stadswarmtenet waarop zo’n 2150 gebruikers zijn aangesloten, vooral in het Centrum, de Binckhorst, Ypenburg en Wateringse Veld.

In handen van de overheid

Sommige partijen vinden dat dit in handen moet blijven van de overheid, net als het stroomnet. Maar omdat verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (VVD, financiën) verklaarde dat hij geen voorstel gaat maken om het net terug te kopen, moet de gemeenteraad daarvoor zelf een initiatiefvoorstel gaan maken.

De oppositie heeft diverse redenen om tegen de verkoop te zijn. Het levert Den Haag weliswaar 675 miljoen euro op, maar als de aandelen zijn verkocht komt er geen jaarlijks terugkerend dividend meer binnen. En daarbij gaat dit jaar bijvoorbeeld om ruim elf miljoen euro. 'In een vlaag van blinde privatiseringsdrift wordt de kip met de gouden eieren geslacht', aldus Grinwis van de ChristenUnie/SGP. Ook zijn partijen bang dat ze de grip de koers van het bedrijf kwijtraken Verder zijn er twijfels over het consortium dat Eneco overneemt. Dat zou weinig ophebben met duurzaamheid.

Hoogste bieder

Maar die argumenten konden de voorstanders niet overtuigen. 'We kunnen Eneco nu beter goed verkopen dan deze risicovolle investering aanhouden,' vond VVD’er Frans de Graaf. En zelfs de PVV heeft zich bij de feiten neergelegd en toonde al helemaal geen moeite met de koper. Raadslid Karen Gerbrands: 'Wij waren tegen de verkoop. Maar als het dan gebeurt, dan moet het naar de hoogste bieder gaan. En het geld moet gewoon naar de belastingbetaler, in plaats van naar duurzaamheidswaanzin.' Zij doelde daarmee op de plannen om het geld onder meer te besteden aan duurzaamheid, woningbouw en openbaar vervoer.

Wethouder Revis toonde zich niet erg onder de indruk van de kritiek. Volgens hem voldoet het consortium dat Eneco wil kopen aan alle gestelde eisen. 'Dat heeft aan alle eisen voldaan.' Bovendien is het volgens hem nu ook te laat om het principe dat het energiebedrijf wordt verkocht nu nog ter discussie te stellen.

Zeer ambitieus

Nog tijdens die vergadering over Eneco kregen de raadsleden via de mail bericht dat het stadsbestuur positief staat ten opzicht van een zeer ambitieus plan van Eneco, de zogeheten leiding door het midden. Dat is een pijpleiding voor het transport van (rest)warmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag en omliggende gemeenten. Dat is weer een onderdeel van het provinciale warmtetransportnet, de warmterotonde.

Volgens raadslid Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) zegt het college in de brief in feite dat het akkoord gaat met de plannen daartoe, terwijl de raad er de komende maanden nog uitgebreid over zou spreken. Wijsmuller reageerde daarom furieus. Volgens hem neemt wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, duurzaamheid) 'verstrekkende besluiten', terwijl de raad 'niet actief en bovendien gebrekkig is geïnformeerd'. Het raadslid: 'Ik vindt dit in het verkeer tussen college en raad niet acceptabel. Dit is achterbaks.'