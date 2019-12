Verdachte steekpartij Den Haag 'gevaar voor zichzelf en omgeving', maar werd niet opgepakt

De man die verdacht wordt van het neersteken van drie tieners op de Grote Marktstraat in Den Haag, was in beeld bij de politie. Bij GGZ-instelling Parnassia stond de man zelfs bekend als 'gevaarlijk voor anderen', maar hij werd niet opgepakt. Hierdoor kon de 35-jarige Luis P. vrijdag 29 november naar willekeurige slachtoffers uithalen. Iets dat hij al eerder heeft gedaan.

Uit informatie die Omroep West in handen heeft, blijkt dat Luis P. zich twee weken voor het steekincident heeft moeten melden op het politiebureau Loosduinen in Den Haag. Hij zou daar worden verhoord als verdachte van een 'eenvoudige mishandeling.'

Op die afspraak is de man van Colombiaanse afkomst echter nooit verschenen. Hij is vervolgens niet aangehouden of opgenomen, iets dat bij iemand met zijn psychiatrisch verleden opmerkelijk is.

Gevaar voor agressie richting anderen - rechtbank Den Haag

P. is namelijk eerder intensief behandeld, onder meer in een psychiatrisch ziekenhuis. Om behandeling voor schizofrenie mogelijk te maken, heeft de rechtbank in Den Haag in maart van dit jaar nog besloten dat P. tot maart 2020 gedwongen opgenomen kan worden.

De rechtbank ziet afgelopen voorjaar op basis van adviezen van behandelaren van P. voldoende reden om gedwongen behandeling door te zetten. 'Door zijn stoornis zal betrokkene gevaar veroorzaken. Hij zal zichzelf verwaarlozen en maatschappelijk ten onder gaan', oordeelde de rechtbank. Daarnaast bestaat er volgens de rechters 'gevaar voor fysieke agressie richting anderen'.

Hallucinaties en vluchtgedrag

Ook de psychiater die P. behandelt, ziet op dat moment voldoende reden voor gedwongen opname. 'Er is nog steeds sprake van een psychotisch toestandsbeeld, met hallucinaties en wanen', schrijft de arts aan de rechtbank. Daarnaast gebruikt P. alleen anti-psychotische medicatie onder dwang. Krijgt hij geen medicijnen dan bestaat 'het gevaar dat patiënt een ander letsel zal toebrengen'.

De verdachte blijkt de afgelopen jaren niet zo meewerkend: tijdens onderzoeken beroept hij zich op zijn zwijgrecht en hij verdwijnt in 2017 zelfs even helemaal van de radar als hij vertrekt naar Frankrijk. Daar wordt hij door de Franse politie gearresteerd nadat hij op straat uit het niets een willekeurige voorbijganger begint te slaan.

Van inrichting naar vrije woonvorm

Na een periode in een Franse kliniek keert P. terug naar Nederland om bij zijn ouders thuis te wonen. In augustus 2018 wordt hij na mishandeling van zijn moeder opnieuw opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Zaanstad en later in Den Haag, waarna in maart van dit jaar die behandeling dus wordt verlengd.

De behandeling slaat aan en P. wordt afgelopen oktober overgeplaatst naar een vrije woonvorm van de Kessler Stichting. Aan de Zamenhofstraat woont hij tussen daklozen, een groep waar drugsgebruik en geweld niet ongebruikelijk zijn. Daar kan hij naar buiten wanneer hij wil.

Personen als Luis P. staan doorgaans geregistreerd bij het zogenoemde Veiligheidshuis als ze vanuit een inrichting weer de maatschappij in worden geholpen. In een veiligheidshuis werken zorginstellingen, politie en Openbaar Ministerie samen met als doel 'een veilige en leefbare samenleving te realiseren.'

Met medeweten van de gemeente Den Haag en met regelmatige begeleiding van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Parnassia verblijft P. aan de Zamenhofstraat. Zijn zaak wordt volgens een woordvoerder van de gemeente niet geregistreerd bij het Veiligheidshuis. Dat is opmerkelijk, omdat tijdens eerdere verloven P. wel is aangemeld bij dit orgaan.

Opmerkelijk als veiligheidshuis niet is benut - Cyrille Fijnaut, emeritus-hoogleraar criminologie

Omroep West vraagt emeritus-hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut te kijken naar deze zaak. Hij stond in 2002 aan de basis van het eerste veiligheidshuis van Nederland in Tilburg. Hij laat weten dat het niet vreemd zou zijn om Luis P. te bespreken in het overleg van het Veiligheidshuis.

'Ik sluit niet uit dat de instanties andere, ook goede, overlegvormen hebben gebruikt in dit geval', zegt Fijnut. 'Maar mocht dit niet zo zijn dan zou ik het opmerkelijk vinden dat men het genoemde platform niet zou benutten: zonder intensieve en langdurige coördinatie is het immers niet goed mogelijk zo’n risicovol ingewikkeld probleem enigermate binnen de perken te houden.'

Het gevolg: de politie overlegt niet met Parnassia of de Kessler Stichting over de verdachte, waardoor zijn voorgeschiedenis buiten beeld blijft. Gezien zijn verleden hadden de instanties, als dat overleg er wel was geweest, kunnen besluiten om P. tijdelijk weer op te nemen.

Dat is niet gebeurd, tot zaterdag 30 november 17.00 uur. Dan wordt hij door de politie van zijn bed gelicht en meegenomen als verdachte van de steekpartij op de Grote Marktstraat, een dag eerder. In afwachting van zijn proces blijft P. nog zeker drie maanden in de cel.

Reactie instanties

Alle betrokken instanties weigeren inhoudelijk in te gaan op de zaak, omdat zij daarmee de privacy van de verdachte schenden. De politie bevestigt alleen dat Luis P. moest verschijnen voor verhoor, maar niet is komen opdagen. Verder wordt niet ingegaan op de vraag of in verband met het verhoor voor- of achteraf overleg is geweest met instanties als Parnassia of de Kessler Stichting.

GGZ-instelling Parnassia laat via een woordvoerder weten het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd, 'voor slachtoffers en naasten'. Maar de instelling wijst erop dat het gebruikelijk is dat als de situatie verbetert, patiënten buiten Parnassia kunnen worden behandeld. 'Dit gaat altijd onder de voorwaarde dat de patiënt zich aan zijn behandelplan houdt. Bijvoorbeeld het nemen van medicatie. Of dat hij elke week met een psychiatrisch verpleegkundige praat', aldus de woordvoerder.

Wel of geen medicatie?

Op de vraag of in het geval van P. de medicatie volgens plan is toegediend, komt in verband met de privacy geen antwoord. Of er contact is geweest tussen de GGZ-instelling en de politie, blijkt niet uit de antwoorden van Parnassia. Wel schrijft de woordvoerder: 'Bij dit incident is er geen sprake van dat communicatie tussen politie en ons niet is goed gegaan.'

De gemeente Den Haag laat weten dat het Veiligheidshuis niet betrokken was in deze zaak. Op de vraag waarom dat bij een eerdere 'vrijlating' wel het geval was en nu niet, komt geen antwoord. Wel laat de gemeentewoordvoerder weten dat de zaak wordt onderzocht door GGD Haaglanden. Die dienst coördineert het huis.

De Kessler Stichting gaat net als de andere instanties niet in op vragen over Luis P. , maar laat via manager Marcella Haak weten dat medewerkers steeds meer getraind worden in omgang met cliënten als Luis P. Maar, benadrukt ze: 'Het vinden van personeel dat het werk aankan is gezien de arbeidsmarkt en de financiering van de zorg niet eenvoudig.'

