Vallende sterren zaterdag te zien door heldere nacht

Er zijn zaterdagavond tientallen vallende sterren te zien. De aarde trekt dan door de baan van de uitgedoofde planeet Phaeton. Stukjes gruis die de komeet achterlaat veroorzaken gelige lichtflitsen. Omdat het een heldere nacht wordt, is de verwachting dat er twintig vallende sterren per uur te zien zullen zijn. Al kan de maan roet in het eten gooien, vertelt Henny van Straalen van sterrenwacht Foucalt in De Zilk. 'De volle maan geeft veel licht, waardoor de sterren moeilijker te zien zijn.'

'Vrijdag zullen de eerste vallende sterren te zien zijn', vertelt Van Straalen over de komende sterrenregen. 'Maar de meeste vallende sterren zullen zaterdagavond rond 20.00 uur te zien zijn. Je moet dan naar het noordoosten kijken. De vallende sterren zullen de hele nacht te zien blijven. Wil je na middernacht nog naar de sterrenregen kijken, dan moet je in zuidoostelijke richting kijken.'

De vallende sterren zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen, omdat de aarde elk jaar langs de meteorenzwerm komt. Onder invloed van straling van de zon verliezen de zwermen constant stukjes steen. Wanneer dit ruimtestof in onze atmosfeer komt, op 100 kilometer hoogte, beginnen de steentjes te gloeien en dat is de vallende ster zoals wij die zien. Vorig jaar was er geen volle maan en waren er meer dan honderd vallende sterren per uur te zien. De vallende sterren zijn de Geminiden, genoemd naar het sterrenbeeld Gemini (tweelingen).

Heldere nacht

Volgens Van Straalen is het zaterdag een heldere nacht. 'Bij optimale omstandigheden zouden er tussen de 60 en 120 vallende sterren te zien kunnen zijn. De volle maan maakt het echter lastig omdat het licht storend werkt. Om dit natuurlijke vuurwerk zo goed mogelijk te zien kun je het beste een zo donker mogelijke plek opzoeken en dan zoveel mogelijk omhoog kijken.'

Het is niet de laatste keer dit jaar dat we vallende sterren kunnen zien, vertelt Van Straalen. 'Tussen 17 en 26 december komt de zogenoemde Ursidenzwerm voorbij. Het maximum aantal vallende sterren zal op 23 december te zien zijn. Dan is het bijna nieuwe maan, zodat het maanlicht dan niet zo storend is.'

Rondleiding

Van Straalen gaat er zaterdag goed voor zitten. 'Toevallig geven we zaterdag een rondleiding door de sterrenwacht aan beginnende astronomen, dus we zullen na afloop van de rondleiding zeker met zijn allen proberen nog wat vallende sterren te zien.'

LEES OOK: Onstuimig weer op komst: 'Veel slechter kan niet'