Explosie door vuurwerkbom onder ME-bus in Duindorp, burgemeester Remkes woedend

Bekijk hier de beelden van de vuurwerkbom:

Begin december was het onrustig in Duindorp nadat de organisatie van het vreugdevuur besloot de stekker eruit te trekken. Op 3 december gooiden de relschoppers dus ook zwaar vuurwerk onder een ME-bus. De Haagse burgemeester Johan Remkes is woedend. 'Als de ME-bus een personenauto zou zijn geweest dan was er niets van over geweest', zegt hij in talkshow FRITS op TV West. 'Dit is geen kattenkwaad. Dit is levensgevaarlijk voor de omstanders, voor de inzittenden en voor de daders zelf.'

'Het heeft helemaal niets te maken met protest tegen het niet doorgaan van vreugdevuren. Het is ver over de grens en moet stevig aangepakt worden.' Remkes doet een oproep aan getuigen om zich bij de politie te melden. 'Dit is een poging tot doodslag. Het heeft het effect van een handgranaat.’

Bekijk het fragment uit FRITS! hier:

Tientallen mensen opgepakt

Bij de ongeregeldheden werden ook containers, een bushalte, een snackwagen, bankjes en afvalbakken in brand gestoken. Op zondag 3 december moest de ME worden ingezet om de rust te laten terugkeren.

Na weer een onrustige avond op maandag, was de politie dinsdagavond massaal aanwezig in Duindorp. Wie de wijk in wilde werd gecontroleerd door de politie. Daarna bleef het rustig in Duindorp, maar werden er brandjes gesticht in Scheveningen, Laak en Escamp. In Laak gingen meerdere auto's in vlammen op. Er zijn in totaal tientallen mensen opgepakt, onder wie een 9-jarige jongen.

