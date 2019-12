ZZ Leiden richt zich op klassieker na kansloos verlies in Europe Cup

ZZ Leiden heeft weinig plezier beleefd aan de start van de tweede ronde van de FIBA Europe Cup. De Leidse basketballers gingen woensdagavond kansloos onderuit tegen Pinar Karsiyaka. De Turken wonnen in de Vijf Meihal met 105-65. De monsterscore onderstreepte dat Pinar Karsiyaka de grote favoriet is voor de eindzege van de Europe Cup.

Al na tien minuten in de wedstrijd keek ZZ Leiden tegen een forse 31-17 achterstand aan en werd duidelijk dat het geen avond was voor een stunt. In het tweede kwart liet de Leidse ploeg een aantal mooie scores zien via Sergio de Randamie en Nuni Omot, die zijn eerste punten scoorde op Leidse bodem, maar dat waren de schaarse hoogtepunten van de thuisploeg.

Leiden moest een forse nederlaag slikken en kan zich nu richten op de beladen kraker tegen Den Bosch van aanstaande zaterdag in de Vijf Meihal. De klassieker tussen de huidige nummers vier en vijf van de eredivisie wordt voor de 73ste keer in de historie gespeeld. De volgende Europese wedstrijd van ZZ Leiden is op 18 december in Turkije tegen Bahcesehir College.

LEES OOK: ZZ Leiden stunt tegen Benfica in Europe Cup