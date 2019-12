Laatste internationale wedstrijd voor scheidsrechter Kevin Blom: 'Mooi afscheid in Barcelona'

Kevin Blom fluit donderdagavond zijn allerlaatste wedstrijd op de internationale velden. Vijftien jaar geleden maakte de scheidsrechter uit Alphen aan den Rijn, die opgroeide in Gouda, zijn debuut. Na 147 buitenlandse duels houdt het op voor Blom. De Europa League-wedstrijd in Barcelona tussen Espanyol en CSKA Moskou betekent het einde van een loopbaan met hoogtepunten en één absoluut dieptepunt.

'Ja zullen we maar meteen met dat dieptepunt beginnen, dan hebben we dat maar gehad', zegt Blom vanuit Barcelona tegen Omroep West. Het is 3 september 2011 als Blom de beslissende EK-kwalificatiewedstrijd fluit tussen Schotland en Tsjechië. In het slot van het duel in Glasgow beoordeelt hij een schwalbe van een Tsjechische speler helemaal verkeerd en legt de bal op de penaltystip.

Tsjechië scoort de gelijkmaker en gaat daardoor naar het EK ten koste van Schotland. Blom krijgt de hele Schotse natie over zich heen en zou daar later over zeggen: 'Het besef dat je een land een EK hebt ontnomen, gaat je niet in je koude kleren zitten. Ik heb een tijdlang in een dal gezeten. Uiteindelijk heeft dat wel een jaar geduurd'.

'Mijn wereld stortte in'

De scheidsrechtersbaas van de UEFA is de blunder ook niet ontgaan en Blom mag in het vervolg geen wedstrijden in de Champions League meer fluiten. 'Ja mijn wereld stortte in toen', bekent Blom op zijn laatste dag als internationaal scheidsrechter. 'Als ik daar nu op terugkijk kan ik het wel plaatsen, ook voor scheidsrechters gelden de harde regels van de topsport. Als je slecht presteert dan krijg je de rekening gepresenteerd en nemen anderen jouw plaats in.'

'Overigens volgden hoogte- en dieptepunten elkaar snel op bij mij, want mijn allermooiste wedstrijd was nog geen drie weken voor dat beruchte duel in Schotland. Dat was de ontmoeting tussen Arsenal en Udinese in de Champions League. Ik stond in die periode op de hoogste lijst bij de UEFA en dan in Londen zo'n wedstrijd mogen fluiten! Het was voor mij de bevestiging van waar ik zo lang voor gewerkt had, actief zijn op het allerhoogste niveau. Ik voelde me daar voor het eerst echt one of the guys'.

Langstzittende scheidsrechter

Blom die met zijn vijftien jaar momenteel de langstzittende internationale scheidsrechter van Nederland is, kan zijn debuut ook nog scherp herinneren, vooral door een opmerking van Bert van Marwijk. 'Eigenlijk was mijn eerste internationale wedstrijd in 2003; Oranje onder 20 tegen België onder 20. Maar mijn officiële debuut was in juli 2005, toen floot ik voor 45.000 toeschouwers Borussia Dortmund tegen Sigma Olomouc in de UEFA Intertoto Cup. Na negentig minuten stond het 1-1 en Dortmund-trainer Bert van Marwijk vroeg of ik een minuutje langer door kon laten spelen, want dat doen Nederlanders toch voor elkaar, zo vond hij. Ja, ik geloof dat ik toen inderdaad wat langer door heb laten spelen,' lacht Blom.

'Ik ga nog één keer genieten en dan zit het erop' - Kevin Blom

Inmiddels staan de opvolgers van Blom al klaar om zijn plek op de buitenlandse velden over te nemen, want de KNVB heeft Allard Lindhout uit Warmond en Jochem Kamphuis daarvoor aangewezen. 'Dat is mooi dat er weer nieuwe jongens klaar staan. Vanaf nu richt ik me volledig op het betaald voetbal in Nederland en ik weet nog niet hoe lang ik dat blijf doen. Ik ben nu 45 maar er is geen leeftijdsgrens ingesteld. Zolang ik onder andere de conditietest nog goed doorsta en er op het veld geen afstand ontstaat door de leeftijd tussen mij en de spelers ga ik nog wel een tijdje door. Roelof Luinge stopte pas toen hij 51 was, dus ik heb nog even te gaan.'

'Mooi afscheid'

Estadi Cornellà-El Prat is het stadion waar de internationale carrière van Blom eindigt. Weliswaar niet in Camp Nou en bij een wedstrijd zonder enig belang want Espanyol is al zeker van de volgende ronde van de Europa League en CSKA Moskou is uitgeschakeld. 'Ja, maar ik vind het een mooi afscheid in Barcelona,' zegt Blom.

'Ik ga nog één keer genieten en dan zit het erop. Van de collega's kreeg ik een mooi plakkaat met een overzicht van al m'n internationale wedstrijden en ook de UEFA heeft me al bedankt. We gaan er een mooie avond van maken met na afloop een drankje in Barcelona. En dan zondag weer gewoon aan de slag, als VAR bij AZ-Ajax.'

