Zoetermeerse als eerste Nederlandse vrouw de ruimte in

Het duurt nog even, maar in 2023 zal voor het eerst een Nederlandse vrouw de ruimte ingaan. Mindy Howard verhuisde 25 jaar geleden van Amerika naar Nederland en woont in Zoetermeer. Als directeur van Inner Space Training, het enige commerciƫle trainingsprogramma voor astronauten, zal zij in 2023 de ruimte ingaan met het team van Career Astronauts.

Wubbo Ockels en André Kuipers gingen haar voor, maar over drie jaar mag ook Mindy Howard zich bij de exclusieve club van Nederlandse ruimtevaarders scharen. Uniek, want de Zoetermeerse is niet alleen de eerste Nederlandse vrouw in de ruimte, maar ook de eerste Nederlandse ruimtevaarder vanuit de commerciële ruimtevaart: 'Vroeger was de ruimte alleen voorbehouden aan de programma's van de Verenigde Staten, ESA en Rusland. Recent is de commerciële ruimtevaart ontstaan. Tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden om de ruimte in te gaan', legt Howard uit.

Het bedrijf waarmee Howard de ruimte ingaat, AdvancingX, is een teambuilding bedrijf gespecialiseerd in trainingen voor extreme situaties. Zij benaderden haar voor hun competitie Career Astronauts. Volgens Howard mag iedereen zich aanmelden voor de competitie: 'Je hoeft echt geen superatleet te zijn om mee te doen en een kans te maken'.

Smoorverliefd

De liefde voor de ruimte is er bij Mindy Howard al van jongs af aan: 'Als kind zag ik Six Million Dollar Man. Ik was meteen smoorverliefd op Steve Austin. Ik wilde met hem de ruimte in.' Het was een droom die lange tijd een droom bleef. Howard groeide op in New York. Ze was een muzikaal en actief kind. Met haar droom in het achterhoofd koos ze voor een ingenieursopleiding aan de Universiteit van Buffalo. Genieten deed ze er niet, maar het doel dat ze voor ogen had was te belangrijk om op te geven.

In 1990 koos Howard ervoor om naar Nederland te gaan. 'Ik was heel praktisch ingesteld. Ik wilde mijn PhD halen, maar dat zou in Amerika wel tien jaar kunnen duren. Ik hoorde dat het hier in slechts vier jaar kon', aldus Howard. Het plan was om na haar PhD weer terug te gaan naar Amerika. Dat liep allemaal net wat anders. In 1994 behaalde ze haar PhD en begon direct met solliciteren bij NASA. Daar schopte ze het meerdere malen tot de top 200, maar werd nooit gekozen.

Shell

Kort na haar promoveren werd Howard een baan aangeboden bij Shell. Van 1994 tot haar vrijwillige ontslag in 2011 was ze bij Shell onder andere duurzaamheidsmanager. In 1995 vroeg ze de Nederlandse nationaliteit aan. Haar meisjesdroom was ze niet uit het zicht verloren. Een baantje op aarde was voor Howard slechts een tweede plek. Na zeventien jaar bij Shell kreeg ze te horen dat het bedrijf zich zou gaan reorganiseren. Werknemers die vrijwillig ontslag namen zouden een flinke vergoeding en hulp bij het vinden van een nieuwe baan krijgen. Howard zag haar kans.

'Mijn loopbaanadviseur vroeg me wat ik wilde doen. Ik antwoordde dat ik astronaut wilde worden. Daar hebben ze toen heel hard om moeten lachen', aldus Howard. Via haar loopbaanadviseur kreeg ze de kans om een cursus te volgen in Amerika. Daar maakte ze een echte astronautentraining mee: 'Ik merkte dat de grootste, meest Arnold Schwarzenegger-uitziende man in de groep doodsbang was. Daar vertelden ze me dat er eigenlijk geen aandacht werd besteed aan het psychologische aspect van ruimtevaart'. Howard zag haar kans.

'It only takes one'

Vol vertrouwen in haar kennis richtte Howard Inner Space Trainings op. Volgens Howard zijn haar trainingen niet alleen toepasbaar op de ruimtevaart. 'Wanneer je de angst beheerst, beheers je de situatie.' Zo biedt Howard ook trainingen aan expeditieteams en teams in het gewone bedrijfsleven. Haar bedrijf lijkt al snel zijn vruchten af te werpen. Howard geeft meerdere TedxTalks en schrijft een boek: 'Blast Off! Train like an astronaut for success on earth' .

'Mijn eerste TedxTalk kreeg nog geen vijftig kijkers op YouTube. Dat deed best even pijn. Maar, it only takes one person to make a difference', zo zegt Howard over haar ontmoeting met Nate Diaz, CEO van AdvancingX. 'Hij had de TedxTalk gezien en wilde me een baan aanbieden. Hij vertelde me over een wedstrijd waar hij mee bezig was, en wat dat zou betekenen voor de ruimtevaart.'

Eerste stap

Howard was snel om: 'Het was een droom die uitkwam. Ik mocht niet alleen astronauten trainen, maar ik zou ook zelf de ruimte ingaan'. Ondanks haar razend enthousiasme is het volgens Howard slechts de eerste stap: 'Mijn ultieme droom is om herbergier te zijn van een soort ruimte-hotel'. Howard vertelt verder dat ze hoopt dat de wedstrijd nieuwe deuren opent voor de commerciële ruimtevaart. 'Bedrijven zoals Blue Origin (Amazon) en Virgin Galactic (Virgin Group) bieden ook ruimtereizen aan, maar voor astronomische bedragen. Alleen beroemdheden kunnen dat betalen, en ze krijgen nauwelijks training. Dat vind ik gek.'

De ruimtereizen die Virgin Galactic, Blue Origin en straks AdvancingX aanbieden zijn overigens geen ruimtereizen zoals NASA maakt volgens Howard. 'Het duurt allemaal zo'n anderhalf uur. Je vliegt tot honderd kilometer hoogte, de 'rand' van de ruimte zeg maar, en dan ga je weer naar beneden. In totaal ben je zo'n vier minuten gewichtsloos. Daar moet je wel mee om kunnen gaan.'

Angst

Howard is misschien zelf nog nooit in de ruimte geweest, maar heeft wel gesproken met ervaren astronauten. Zo sprak ze in 2017 op een conferentie in Delft met Lodewijk van den Berg. Hij vloog in 1985 met de Challenger Space Shuttle mee. Volgens Howard vertelde Van den Berg haar hoe angstig hij was tijdens de vlucht. 'Hij was voor alle mogelijke scenario's getraind, maar was alsnog doodsbang tijdens de lancering. Dat vond ik raar.'

Volgens Howard was het gesprek met Van den Berg een perfect voorbeeld van het belang van haar trainingen. 'Ik wil mensen leren hoe ze hun angst meester worden en hoe ze in controle blijven in elke mogelijke situatie'. Precies hoe Howard en haar medereizigers de ruimte in zullen gaan is nog niet helemaal zeker. Het gaat voor nu voornamelijk tussen Virgin Galactic en Blue Origin. 'Volgend jaar wordt die beslissing genomen', aldus Howard. In de tussentijd bereidt ze zich voor op haar allereerste ruimtereis.