Gevaar van lachgas nog niet duidelijk: 'Je bent je eigen proefkonijn'

'Op korte termijn kan lachgas hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en tintelingen in handen en voeten opleveren. Op langere termijn zien we dat er steeds meer meldingen zijn van ernstige incidenten', zegt Alberds. Er zijn gevallen bekend van een gedeeltelijk verlamming of een dwarslaesie. 'Maar bij hoeveel ballonnetjes dat kan optreden is onbekend.' Uit recente cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum blijkt dat het aantal gezondheidsklachten ten gevolge van het gebruik van lachgas stijgt. In 2015 waren er 13 meldingen, in de eerste helft van 2019 al 67.

Gemeenten worstelen hoe ze om moeten gaan met het middel. Niet alleen omdat het de gezondheid van met name jongeren betreft, maar ook omdat het gebruik in groepsverband overlast oplevert. Daarnaast stappen mensen in de auto terwijl ze onder invloed zijn. Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal incidenten in het verkeer waarbij lachgas een rol speelt, is toegenomen. Op verzoek van de NOS heeft de politie een inventarisatie gemaakt: waar het in 2016 nog om 60 gevallen ging, waren dat er dit jaar al 960.

Verbieden of niet

Uit een rondgang van Omroep West blijkt dat gemeenten verschillend omgaan met de problemen die optreden ten gevolge van het gebruik van lachgas. De gemeente Leidschendam Voorburg gaf als eerste gemeente in de regio aan lachgas te willen verbieden middels een toevoeging aan de aan Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). Burgemeester Klaas Tigelaar wil 'kunnen optreden als er sprake is van overlast en gevaar voor de gezondheid.' De gemeente Den Haag wil een verbod op de verkoop. De gemeente Westland wil een verkoop- en gebruiksverbod in de evenementennota opnemen. De gemeente Zoetermeer ziet meer in een uitbreiding van de APV om te kunnen optreden bij overlast. De gemeente Leiden wacht op een algemeen verbod op lachgas vanuit de overheid. En ook Delft wacht op de formele regelgeving.

Ondertussen worstelt de Tweede Kamer met de regelgeving rondom lachgas. Staatssecretaris Blokhuis wil lachgas onder de Opiumwet brengen. Dit naar aanleiding van een advies van de drugsbeoordelingscommissie CAM. Blokhuis: 'We kunnen de risico's voor de gezondheid van met name jongeren niet langer accepteren. De beoordeling van het CAM laat zien dat het recreatief gebruik van lachgas ontzettend schadelijk kan zijn. Een 'ballonnetje' is echt niet zo onschuldig als het lijkt.'

Schieten mat kanon op mug

Toch is er voorlopig in de Tweede Kamer geen meerderheid voor Blokhuis zijn plan. Het verbod op bezit, handel en productie stuit op verzet van de coalitiepartijen VVD en D66. Volgens D66 is 'lachgas onder de Opiumwet laten vallen schieten met een kanon op een mug.' Het is dus voorlopig aan iedere gemeente zelf om met oplossingen te bedenken.

Ursula Dewkalie van Indigo vertelt in het TV West Nieuws hoe zij voorlichting geven over de gevaren van lachgas.

