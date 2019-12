Niet meer via fietstunnel perron Hollands Spoor op, ondanks protest bewoners

Die partijen en fietsers- en bewonersorganisaties zijn tégen het afsluiten van de bestaande toegangen. De wijkorganisaties begonnen ruim een week geleden een campagne voor het openhouden ervan. De opgangen worden afgesloten op het moment dat de nieuwe tunnel via de stationshal wordt geopend.

De perrons van Hollands Spoor zijn straks alleen nog bereikbaar via de hal | Foto: ANP

De organisaties zijn daar wel blij mee ('een belangrijke verbetering') maar snappen niet waarom de bestaande route dan moet worden afgesloten. Volgens hen is daarvoor nooit een duidelijke reden gegeven.

Omlopen

De Fietsersbond Den Haag, het Bewoners Overleg Leeghwaterkade, Fijnjekade en omgeving en de Bewonersorganisatie Buurtstation vrezen dat als de opgangen worden afgesloten dit negatieve gevolgen heeft voor de reizigers. 'Voor iedereen die vanuit het westen komt betekent dat: de trein wel zien, maar eerst omlopen.'

'Daarbij gaat het om bewoners van de Schilderswijk, gebruikers van de bewaakte fietsenstalling aan het Stationsplein, tramreizigers, studenten van Mondriaan, bezoekers van de Megastores, enzovoort. En de fietstunnel is straks slechts een onderdoorgang, zonder de levendigheid van treinreizigers, waardoor de sociale veiligheid minder zal worden', stellen ze.

Hard nodig

D66, GroenLinks en PvdA sluiten zich daarbij aan. 'De looproutes om de perrons te bereiken worden voor een deel van de reizigers langer. Daarnaast zijn door de toenemende reizigersaantallen en de ontwikkelingen in het gebied de perronopgangen hard nodig om reizigersstromen in goede banen te blijven leiden. Bij eventuele sluiting van de perronopgangen is er bovendien minder reuring in de tunnel, waardoor het veiligheidsgevoel minder wordt', vinden de partijen.

Recent werd bekend dat ProRail alle stations en perrons gaat onderzoeken om te kijken of er maatregelen nodig zijn om de toenemende drukte op te vangen. Maar volgens wethouder Van Asten is dat voor de spoorbeheerder geen reden om op opgangen van de oude tunnel naar de perrons open te houden. 'De nieuw aangelegde reizigerstunnel biedt een goede nieuwe entree die klaar is voor de toekomstige reizigersstroom.' Vandaar dat ook niet wordt afgeweken van het besluit.

Poortjes

De belangrijkste reden voor de nieuwe tunnel als entree voor de perrons zou zijn dat het handiger is om hier poortjes voor de OV-chipkaart aan te leggen. Maar die verklaring vinden de tegenstanders moeilijk te geloven. PvdA-raadslid Janneke Holman: 'Ik snap niet waarom hierover nou zo moeilijk moet worden gedaan. ProRail wil goede sier maken met het aanpakken van de stations. Dan komen wij met een oplossing en is het antwoord 'nee'. Dat is heel gek. Hier zijn wij nog niet over uitgepraat met de wethouder.'

De partijen en organisaties wijzen er ook op dat het aantal treinreizigers voortdurend groeit. De bewoners: 'Overal wordt gezocht naar mogelijkheden voor meer en ruimere toegangen tot de perrons. Het is onbegrijpelijk dat op Den Haag HS er juist toegangen afgesloten worden. Het plaatsen van OV-chippoortjes kan het probleem niet zijn; daar is ruimte genoeg voor.'

Petitie

De bewonersorganisaties waren ruim een week geleden op internet een petitie begonnen met als doel steun te krijgen voor het behoud van de huidige route naar de perrons. Die werd inmiddels meer dan vijfhonderd keer ondertekend.