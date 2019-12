Wereldster Anastacia overweegt om naar Nederland te verhuizen

Anastacia speelt in de musical We Will Rock You de rol van Killer Queen. Het is haar eerste rol in een musical. In de show worden de grootste hits van Queen gezongen door artiesten als Anastacia en de Nederlandse musicalster Stanley Burleson.

‘Ik voel me steeds meer thuis in Nederland. Ik was eerst nog verbaasd over de Wallen en de coffeeshops. Nu leer ik Nederland op veel meer fronten kennen’, vertelt de enthousiaste zangeres in talkshow FRITS!

Anastacia is voor de achttiende keer in Nederland. In 2016 gaf ze een optreden tijdens Parkpop. Nu, drie jaar later, staat ze in het World Forum in Den Haag als musicalster. We Will Rock You is tot 12 januari 2020 te zien in Den Haag.

Anastacia tijdens Parkpop in 2016 | Foto: Talkshow FRITS!