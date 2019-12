Verdachte steekpartij Noordwijk blijft vastzitten: 'Misschien is er psychisch iets niet in orde'

De steekpartij was op de Nieuwe Zeeweg in Noordwijk. | Foto: Birdseventspictures

De 19-jarige verdachte van een steekpartij op 4 augustus aan de Nieuwe Zeeweg in Noordwijk moet donderdag van de Haagse rechtbank in voorarrest blijven. Volgens zijn advocate was er sprake van zelfverdediging, maar de rechtbank is toch bang dat de Syrische jongen weer in de fout gaat.

Op de Nieuwe Zeeweg in Noordwijk was er in de vroege ochtend van 4 augustus, na het uitgaan, een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Een 19-jarige jongen werd daarbij in zijn hals gestoken. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. Volgens het OM is er sprake van een poging tot moord of doodslag.

Tijdens een eerste zitting bij de Haagse rechtbank vertelt de advocate van de Syrische verdachte dat hij met twee vrienden belaagd werd door andere jongeren. De verdachte zou geprobeerd hebben de ruzie te sussen, maar dat lukte niet. 'Hij werd met zijn twee vrienden omsingeld, en een van zijn vrienden werd op de grond geslagen.' Toen de verdachte zelf klappen kreeg, zou hij wel een zakmes gepakt hebben, maar die niet hebben uitgeklapt. Met het steekwapen in zijn hand zou hij alleen maar geslagen hebben.

Leergierig en betrouwbaar

De 19-jarige verdachte komt uit Aleppo in Syrié. Hij is met zijn oom naar Nederland gevlucht, en woonde hier bij zijn ouders in Katwijk. Volgens zijn advocate heeft hij in zijn jonge leven al veel meegemaakt, maar schuilt er geen kwaad in hem. 'Uit niets blijkt dat hij een agressief persoon is.' De advocate vroeg daarom om de verdachte uit voorarrest vrij te laten, zodat hij verder kan met zijn school en zijn bijbaantjes.

'Ik ben leergierig en betrouwbaar', zegt de Syrische jongen tijdens de rechtszitting in het Nederlands. De officier van justitie verzette zich tegen zijn vrijlating. 'Het slachtoffer heeft een heel naar letsel opgelopen', zegt de aanklaagster. 'Uit het niets is hij daarmee geconfronteerd.'

Stoornis

De rechter wil, voor hij een uitspraak doet, eerst weten of de verdachte lijdt aan een stoornis. Een psycholoog en psychiater gaan dat de komende drie maanden uitzoeken. 'Misschien is er psychisch toch iets niet in orde', zei de rechter.

