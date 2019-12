Wim (86) is altijd alleen: 'Je went eraan, maar ik heb liever dat er iemand is'

'Ik kwam Wim altijd al tegen toen ik als klein jongetje hier in de buurt een balletje stond trappen. Toen liep hij ook altijd alleen met z'n hondje, maar dat hondje is een paar jaar geleden overleden.'

'Nu loopt hij dus altijd alleen. Soms maken we een praatje, maar verder ken ik hem eigenlijk niet. Wel schoot hij mij meteen te binnen toen ik over 'Ik denk aan jou' hoorde, vertelt Pim voordat ze Wim gaan verrassen. 'Je kan natuurlijk ook om mensen geven als je ze niet kent.'

'Dan draait de dag toch wel...'

'Ik ben altijd alleen ja', geeft Wim toe wanneer Johan bij hem op de bank zit en Pim buiten staat te wachten. 'Je went er op den duur aan hè. Mijn vrouw is dertien jaar geleden al overleden. Ik heb niet veel aanloop hoor... Leuk is anders, natuurlijk. Ik heb liever dat er iemand is. Maar je went eraan. Ik kijk een beetje televisie en... dan draait de dag toch wel...'

Dan is het tijd om Pim naar binnen te brengen met het kerstpakket onder zijn arm. 'Ik wist dat jij het was, ik vermoedde het al', zegt Wim zichtbaar opgewekt. 'We kennen elkaar al heel lang.'

Oude kameraden

Wim is nog de enige die over is gebleven in zijn gezin. 'Ik ken u verder niet, maar ik zie u altijd alleen lopen. Vandaar dat ik dacht, ik gun u dat pakket en een beetje aandacht', vertelt Pim.

'Dat vind ik hartstikke aardig. Ik vind het een sympathieke jongen. Ik heb hem altijd aardig gevonden, toen hij een klein jongetje was al. We zijn oude kameraden, kan ik nu wel zeggen', zegt Wim dankbaar terwijl hij op de schouder van Pim klopt.

Pim en Wim

Samen pakt het zojuist geboren duo het kerstpakket uit. 'Bewaart u wel iets dan?', vraagt Pim. 'Dan kom ik binnenkort gezellig een chocolaatje mee-eten of zo.' 'Hartstikke goed', zegt Wim. 'Pim en Wim. Nieuwe vrienden.'

In 'Ik denk aan jou' bezoekt Johan Overdevest mensen die zich eenzaam voelen en wel wat extra aandacht verdienen. Zowel jongeren als ouderen vertellen Johan hun verhaal, waardoor duidelijk wordt dat eenzaamheid voor iedereen een andere oorzaak kan hebben, maar dat het gevoel vaak hetzelfde is: er te vaak alleen voor staan. Ik denk aan jou zie je elke maandag om 17.00 uur op TV West, met een herhaling op ieder heel uur.

