Vrijspraak voor Lissenaar (26) die met bijl sloeg na zakelijk conflict

De klap die een 26-jarige Lissenaar op 18 maart 2017 in de Meerstraat in Hillegom met een bijl uitdeelde aan een 27-jarige Rotterdammer met wie hij een zakelijk conflict had, was noodweer. Dat heeft de Haagse rechtbank donderdag bepaald. Er was een straf van tweehonderd uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf tegen hem geëist, maar de rechtbank ontsloeg de verdachte van rechtsvervolging.

Volgens de rechtbank mocht de Lissenaar zich verdedigen, omdat de Rotterdammer juist degene was die de bijl uit zijn auto had gepakt om daarmee de verdachte aan te vallen. Een getuige die even verderop stond bij fietsenwinkel Bike Totaal had dat gezien.

Achtergrond van de gewelddadige actie zou een zakelijk geschil zijn over het eigendom van een Poolse supermarkt in de Meerstraat. De Rotterdammer werpt zich op als mede-eigenaar en financier. De Lissenaar zegt dat daarvan geen sprake is. Hij beweert de zaak te runnen met twee anderen.

'Niet aanvallend, maar verdedigend'

De verdachte kon de bijl afpakken en gaf zijn belager met de achterkant ervan een klap op het hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte weg moeten gaan en had hij helemaal geen geweld kunnen gebruiken. De rechtbank is het daar niet mee eens: 'Anders dan de officier van justitie acht de rechtbank de klap met de bijl niet aanvallend, maar verdedigend van aard.'