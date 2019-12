Anastasia sleept tien nominaties binnen voor Musical Awards

De musical Anastasia is een van de grote kanshebbers tijdens de Musical Awards die in 2020 worden uitgereikt. Anastasia heeft tien nominaties weten binnen te slepen. Onder andere de Leidse Tessa Sunniva van Tol en Zoetermeerder René van Kooten maken kans op een award.

De musical draait sinds eind september in het Circustheater in Den Haag. Vooral de cast van Anastasia gooit hoge ogen. Acteurs Tessa Sunniva van Tol, Zoetermeerder René van Kooten, Gerrie van der Klei, Ellen Evers en Ad Knippels zijn genomineerd in verschillende categorieën. ‘Nou ja zeg, niet op gerekend!’, laat René van Kooten weten op zijn Instagram.

Anastasia gaat over het Russische weesmeisje Anya die misschien Anastasia Romanov is, de verdwenen dochter van de vermoorde tsarenfamilie. De musical is geïnspireerd op de beroemde animatiefilm uit 1997.

Kinky Boots

Anastasia moet de eer delen met musical Kinky Boots, die ook tien nominaties te pakken heeft. Alphenaar Naidjim Severina maakt hierin kans op de award voor beste mannelijke hoofdrol.

Juliana Zijlstra uit Delft is genomineerd voor de titel Aanstormend Talent. Zij speelt op dit moment in de Bowie-musical Lazarus. De Musical Awards worden op 22 januari uitgereikt in Amsterdam.

