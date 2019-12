Lion King maakt plaats voor dragqueen: 'Bam, hier ben ik!'

Ruim drie jaar geleden was de in Den Haag, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer opgegroeide Naidjim nog relatief onbekend in de theaterwereld. Totdat hij werd gevraagd om Simba te spelen in The Lion King. De voorstelling, die tot deze zomer in het Haagse Circustheater heeft gedraaid, geldt als de best bezochte musical ooit in Nederland.

Naidjim Severina: 'Ik vond het een eer om Simba te spelen' | Foto: Deen van der Meer

'Het was een heel goede ervaring. Ik heb heel veel geleerd en als persoon ben ik best wel gegroeid', blikt Naidjim terug op die succesvolle periode. 'Ik vond het ook echt een eer om zo in het Circustheater te staan. Dat voelde zelfs na de duizendste keer nog zo.'

Musical Award

Sinds een maand staat Naidjim op de planken met Kinky Boots, een musical waarin hij geen leeuw maar een dragqueen speelt. Oftewel: een man die zich voor optredens voordoet als vrouw. 'Letterlijk het tegenovergestelde van Simba', stelt hij. 'Ik zie Lola als een zelfverzekerd persoon, die doet waar ze voor staat. Bam, hier ben ik! Dit is wat ik doe en als jullie het niet leuk vinden, dan ga je maar weg.'

De cast van Kinky Boots, met Naidjim Severina (blauwe jurk) in het middelpunt | Foto: Roy Beusker

Voor zijn vertolking van Lola is hij deze week genomineerd voor een Musical Award als beste mannelijke hoofdrolspeler. Dat hij daarvoor zijn vrouwelijke kant moest opzoeken, is een understatement. 'Niet alleen omdat ik op hakken sta en make-up op heb, maar ik dacht meer: nu moet ik echt staan voor wie ik ben en kan ik niet meer weglopen.'

'Durf te vallen'

'Eerst vond ik dat heel eng', vervolgt Naidjim. 'Ik dacht: durf ik dit wel, moet ik dit überhaupt wel doen, is het wel iets voor mij? En omdat ik het zo eng vond en dacht dat ik het niet durfde, dacht ik: oké, ik moet het doen. Want als je stappen durft te maken en durft te vallen, alleen dán groei je.'

Naidjim Severina (rechts) met Jonathan Demoor (midden) en Vajèn van den Bosch in Kinky Boots | Foto: Roy Beusker

Kinky Boots - dat in totaal kans maakt op tien Musical Awards - komt volgend jaar onder andere naar de Goudse Schouwburg (17 en 18 januari), de Rijswijkse Schouwburg (30 en 31 januari, 1 en 2 februari) en het Zuiderstrandtheater in Den Haag (27, 28 en 29 maart). 'Het gaat vooral over: wees jezelf en wees niet bang om te zijn wie je bent.'

In het buitenland spelen

Twee grote hoofdrollen achter elkaar. Welke toekomstwensen heeft Naidjim nog? 'Best wel veel. Ik zou stiekem heel graag in het buitenland willen spelen. En ik zou ook wel wat op tv of in een film willen doen.'

Maar ook met musicals is hij nog lang niet klaar. 'Of ik nog een droomrol heb? Ik wil heel graag in Hamilton. En dan wil ik het liefst de bad guy spelen, want dat is iets wat ik nog niet echt heb laten zien. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien.' Eén ding is zeker: Naidjim blijft dromen. 'Absoluut. Alleen door dromen sta ik nu waar ik sta.'

