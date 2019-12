Mobiele politiepost geplaatst na explosie in Noordwijk

De schrik zit er goed in bij bewoners van de Binnenweg na de explosie. 'Dit is niet leuk, voor de tweede keer... Het is triest', zei een van de bewoners. In augustus ontplofte er al een handgranaat in de straat en werd er een explosief neergelegd bij horecazaak HOME aan de De Grent. Deze woensdag is ook daar weer een explosief gevonden, dat was bevestigd aan het pand.

'Het was een heel harde knal, harder dan de vorige keer', zei Matthijs Augustinus, die schuin tegenover het huis woont waar het explosief afging. Hij zat rechtop in bed. 'Als je ziet wat voor schade er is... het is abnormaal.' In verschillende ramen in de straat zaten gaten, ervoor lagen glasscherven. Bewoner Aad Wijnands was beduusd door de schade aan zijn huis: 'Ik moet het even op me in laten werken.'

De schade aan de Binnenweg in Noordwijk is aanzienlijk. I Foto: Omroep West

HOME gesloten

Het explosief zou zijn bedoeld voor de eigenaar van HOME, die twee deuren verderop in de straat woont, zeggen meerdere buurtbewoners. Over de reden kunnen ze niets zeggen. De club is op last van waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld voor een week gesloten. Na het incident in augustus moest de uitgaansgelegenheid al zes weken dicht.

Ook bij Hermans-Vloedbeld zit de schrik er goed in. Ze is woensdagochtend naar de Binnenweg gekomen om met de buurtbewoners te spreken. 'Het doet een heleboel met me', zei ze. 'Ik maak me als burgemeester zorgen over de inwoners en ondernemers. Daarom ben ik hier nu ook, om in gesprek te gaan met de bewoners en van hen te horen wat ze van mij nodig hebben als burgemeester om de rust weer terug te krijgen. Daar zetten we alles ook op in, om de rust te herstellen in deze straat.'

'Laagdrempelig contact met politie'

De mobiele politiepost is één van de maatregelen die wordt genomen. 'In ons contact met bewoners in de wijk merkten wij dat er behoefte was aan laagdrempelig contact met de politie. Als politie zijn we dan ook op wisselende tijden in de wijk aanwezig. De post zal de komende week op wisselende tijden geopend zijn en bemenst worden door de wijkagent of andere collega’s van ons team', schrijft de Noordwijkse politie op Facebook.

