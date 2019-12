Zorginstanties krijgen geen grip op verdachte steekpartij Grote Marktstraat

Zorg- en hulpinstanties krijgen de afgelopen jaren geen grip op de man die verdacht wordt van het neersteken van drie tieners op de Grote Marktstraat in Den Haag. Ook komt hij meermaals in aanraking met politie en justitie. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van Omroep West.

De 35-jarige Luis P. heeft al een lange mars langs zorg- en hulpinstanties, rechtbanken en politiebureaus gemaakt als hij op vrijdag 29 november insteekt op willekeurige slachtoffers. Drie tieners raken daarbij gewond. Vorige week wordt bekend dat de verdachte nog zeker drie maanden vast blijft zitten. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van drievoudige poging tot moord dan wel poging tot doodslag dan wel poging tot zware mishandeling.

Uit de informatie die Omroep West in handen heeft, blijkt dat P. de afgelopen jaren meermaals in contact is geweest met politie en justitie en is behandeld door diverse zorg- en hulpinstanties. P., op 14 augustus 1984 geboren in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, weigert keer op keer mee te werken aan behandelingen en medicatie te nemen.

'Verbaal bijzonder sterk'

Vanaf maart 2017 gaat het 'snel slechter' met hem, 'vooral op sociaal-maatschappelijk gebied', blijkt uit een interne rapportage van GGZ-instelling Parnassia. 'Groot probleem was dat patiënt verbaal bijzonder sterk is en een goede façade heeft. Hij ontkende psychotisch symptomen, deze waren ook niet zichtbaar, en dreigde met advocaten.'

In deze periode komt de man opnieuw in aanraking met justitie, 'leek meer te gaan blowen, ging stelen wat hij ten stelligste ontkende, raakte zijn baan en huis kwijt, ging zwerven', aldus de notitie van Parnassia. Vanaf 4 september van dat jaar raakt P. zelfs geruime tijd vermist. Het opsporingsprogramma Team West besteedt in november 2017 aandacht aan de vermissing.

P. slaat willekeurige vrouw

'Hij heeft psychische problemen en hij heeft de medicijnen nodig om goed te kunnen functioneren. Ook kan hij wat onberekenbaar worden als hij lang zonder medicatie is. Behalve de familie maken ook wij ons hier zorgen over en willen natuurlijk graag weten waar hij is', zegt een politiewoordvoerder in de uitzending.

Naar nu blijkt, verblijft P. langere tijd in Frankrijk. Ook daar komt hij in aanraking met justitie. P. wordt door de Franse politie gearresteerd nadat hij op straat uit het niets een vrouw begint te slaan. Vervolgens verblijft de man geruime tijd in een Franse kliniek. Op 29 mei 2018 wordt P. terug naar Nederland gehaald en trekt hij weer in bij zijn (stief)ouders in Den Haag.

Mishandeling moeder

Ook dat gaat niet goed, want in augustus 2018 mishandelt P. zijn moeder. Na dat incident wordt hij opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Zaandam, waar hij opnieuw medicatie weigert. Uit een interne rapportage blijkt dat de man zich misdraagt in een afgezonderde cel. Tegen advocaten, psychologen, psychiaters en reclasseringsambtenaren beroept hij zich vervolgens op zijn zwijgrecht. Nadat hij onder dwang toch medicatie krijgt toegediend, gaat het volgens zijn behandelaars beter met P. Zij pleiten er wel voor dat de man langer in het psychiatrisch ziekenhuis blijft.

'Er zijn zorgen dat patiënt naar het buitenland vertrekt indien hij vrijheden krijgt, zoals in het verleden toen patiënt in Frankrijk is aangetroffen, nadat hij een tijd spoorloos was geweest.' Het gevaar bestaat volgens de behandelaars dat P. 'zichzelf ernstig zal verwaarlozen, maatschappelijk ten onder zal gaan, agressie over zichzelf zal afroepen, maar bovenal het gevaar dat hij iemand ernstig letsel zal toebrengen'. 'Hierdoor kan het niet anders dat betrokkene binnen een psychiatrisch ziekenhuis wordt behandeld voor zijn psychotische symptomen.'

Voorkomen van incidenten

Hoewel P. bezwaar maakt tegen 'het beperken van zijn bewegingsvrijheid', wordt in maart van dit jaar de behandeling in de Zaanse instelling verlengd. Volgens een vonnis van de rechtbank in Den Haag kan P. tot en met 3 maart 2020 gedwongen opgenomen blijven, omdat hij een 'gevaar voor zichzelf en omgeving’ is. 'Het verblijf en de behandeling in de kliniek houdt hem stabiel en voorkomt zoveel mogelijk dat zich opnieuw incidenten gaan voordoen', aldus een uitspraak van de Haagse rechtbank. Die sluit af met het oordeel dat 'het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.'

Toch wordt P. afgelopen oktober, een half jaar na het oordeel van de rechtbank, overgeplaatst naar een vrije woonvorm van de Kessler Stichting aan de Haagse Zamenhofstraat. GGZ-instelling Parnassia is verantwoordelijk voor de zorg voor P., maar hij kan gewoon naar buiten wanneer hij wil en ook langere tijd wegblijven. De Kessler Stichting heeft sinds 2018 een 'forensische opvang', oftewel een locatie waar zware gevallen opgevangen kunnen worden. Luis P. zit niet in zo'n gespecialiseerde opvanglocatie, maar in een tijdelijk 'doorstroomhuis' voor reguliere dak- en thuislozen.

Kessler Stichting

De Kessler Stichting laat in een reactie weten geen informatie te willen delen 'die herleidbaar is naar personen die al dan niet in zorg zijn of zijn geweest'. Wel zegt de maatschappelijke zorg- en opvangorganisatie over de locatie aan de Zamenhofstraat: 'Cliënten worden bij de Zamenhof geplaatst na screening en intake. Het daklozenloket van de gemeente doet een screening op feitelijke dakloosheid en GGZ/VZ-problematiek en beoordeelt of er recht is op sociale voorzieningen, wijst vervolgens een plek toe in een doorstroomvoorziening en zorgt voor benodigde ondersteuning in de keten van de maatschappelijke opvang.'

Uit de informatie die Omroep West in handen heeft, blijkt dat Luis P. zich twee weken voor het steekincident op de Grote Marktstraat heeft moeten melden op het politiebureau Loosduinen in Den Haag. Hij zou daar worden verhoord als verdachte van een 'eenvoudige mishandeling'. Op die afspraak is de man echter nooit verschenen. Hij is vervolgens ook niet aangehouden of opgenomen, opmerkelijk voor iemand met zijn psychiatrisch verleden.

Bekend bij de politie

P. is al zeker sinds het voorjaar van 2018 bekend bij de politie en het Veiligheidshuis, waarin organisaties in 'de straf-, zorg- en de bestuurlijke keten' samenwerken bij de aanpak van criminaliteit en overlast. Dat blijkt uit een interne notitie van Parnassia.

Bronnen melden aan Omroep West dat P. na het steekincident op 29 november terugkeert naar de opvanglocatie aan de Zamenhofstraat, rustig gaat eten, met mede-daklozen praat en vervolgens naar bed gaat. De politie heeft dan nog geen idee wie de dader is. Pas aan het eind van de volgende middag, op zaterdag 30 november, wordt P. door de politie aangehouden.

