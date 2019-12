Herbouw ingestorte huizen Jan van der Heijdenstraat start mogelijk in voorjaar

De gemeente Den Haag heeft woensdag een vergunning verleend voor de herbouw en het herstel van de woningen aan de Jan van der Heijdenstraat, die in januari werden vernield door een gasexplosie. Drie woningen zijn compleet verwoest, zes naastgelegen huizen liepen flinke schade op. Volgens één van de bewoners is het streven om in het voorjaar van 2020 te beginnen met de herbouw.

Bij de explosie op 27 januari raakten tien mensen gewond. Een van hen, de 28-jarige Sharwin, werd na een urenlange reddingsactie onder het puin vandaan gehaald. De explosie werd veroorzaakt door een scheur in een grijs gietijzeren gasleiding, concludeerde het Staatstoezicht op de Mijnen na onderzoek. De kruipruimte vulde zich vervolgens met gas. Waardoor het opgehoopte gas is ontploft, is niet duidelijk geworden. Netbeheerder Stedin is versneld begonnen met het vervangen van de oude gasleidingen.

Bewoner Patrick Baks woonde op de benedenverdieping. Zijn huis raakte zwaar beschadigd. Hij laat weten dat er twee Verenigingen van Eigenaren bij de herbouw zijn betrokken. Die zijn nu in overleg met verzekeraars en aannemers over de uitwerking van de plannen en de verdere planning. Volgens hem is de vergunningverlening een stap waardoor het proces nu verder kan. Als er een gemeenschappelijke aannemer is gekozen, is het streven om in februari of maart te beginnen met de bouw, zegt Baks.

Zelfde steenkeuze

De Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente heeft de aanvraag beoordeeld en laat weten dat het instemt met de herbouw. 'Het voorgestelde ontwerp sluit aan bij de bestaande bebouwing en bij hetgeen er voorheen aanwezig was. De commissie vraagt om een steenkeuze die aansluiting vindt bij de bestaande steen. Ook gaat zij er vanuit dat alle detaillering conform de bestaande wordt uitgevoerd.'

