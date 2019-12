Westland dreigt 60.000 euro subsidie aan Kwekers in de Kunst te moeten betalen

Het lijkt erop dat de gemeente Westland alsnog 60.000 euro moet overmaken aan cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst, om daarmee een ton subsidie vol te maken die was toegezegd door voormalig burgemeester Sjaak van der Tak. Dat kan worden geconcludeerd uit de uitspraak van de Haagse rechtbank die donderdag is gepubliceerd, meldt mediapartner WOS. Kwekers in de Kunst is blij, laat de organisatie weten in een reactie.

In een e-mail aan Kwekers in de Kunst op 18 september 2017 zegde Sjaak van der Tak toe dat de organisatie 100.000 euro subsidie zou krijgen. Van dit geld zou de cultuurinstelling een optreden verzorgen bij de opening van het World Horti Center in maart 2018. Maar Van der Tak bleek de belofte gedaan te hebben zonder dat de wethouders hiervan op de hoogte waren.

Omdat Van der Tak de toezegging in een e-mail had gezet, konden de wethouders niet anders dan formeel instemmen met het toekennen van de ton subsidie aan Kwekers in de Kunst. Na dit collegebesluit werd direct een voorschot van 40.000 euro overgemaakt.

Gemeenteraad not amused

De gemeenteraad was not amused over deze gang van zaken, want ook de raad wist niets van de toezegging. Waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne concludeerde na onderzoek dat de gemeenteraad buitenspel was gezet. Bovendien bestempelde zij het overmaken van de 40.000 euro als een 'onrechtmatige betaling'. De gemeenteraad besloot dat er een streep gezet zou worden door de toegezegde subsidie. Ook eiste de raad het voorschot terug.

Kwekers in de Kunst stapte naar de rechter met als inzet om het reeds overgemaakte geld te mogen houden, en de resterende 60.000 euro ook te ontvangen. Tevergeefs, want de rechtbank bepaalde in juli 2018 dat de gemeente Westland het verzet tegen de terugbetaling van het kunstenaarsgezelschap moest afhandelen als 'bezwaar'. De Commissie bezwaarschriften stelde vervolgens dat een individuele bestuurder (oud-burgemeester Sjaak van der Tak) zulke toezeggingen helemaal niet kan doen. Rechtsgeldige collegebesluiten dienen altijd door het college als geheel genomen te moeten worden. Een toezegging van een collegelid aan een externe partij is niet rechtsgeldig.

'Wel een bestuursrechtelijk besluit'

Maar de rechtbank zegt nu dat de toezegging van Van der Tak in de e-mail wél degelijk als een bestuursrechtelijk besluit kan worden gekwalificeerd. Dat later ook de rest van het college van B en W met de toezegging instemde, wordt als 'ten overvloede' bestempeld. Het onderwerp was vóór 18 september al twee keer in het college besproken, schrijft WOS.

Het huidige college van Westland moet van de rechter nu binnen zes weken 'met inachtneming van de uitspraak' een nieuw besluit nemen, omdat het bezwaar van Kwekers in de Kunst tegen de afwijzing niet-ontvankelijk was verklaard. Uit de uitspraak kan worden geconcludeerd dat de gemeente moet betalen en dat ook het verstrekte voorschot van 40.000 euro niet kan worden teruggevorderd. Een woordvoerder van de gemeente Westland laat weten dat het college komende dinsdag overleg heeft over de uitspraak en het vervolg.

'Op alle punten in het gelijk gesteld'

Rick Schoonbeek van Kwekers in de Kunst laat weten dat de organisatie blij is met de uitspraak. 'We zijn op alle punten in het gelijk gesteld. De rechter is duidelijk: we mogen de 40.000 euro houden en moeten nog 60.000 euro krijgen. Ik neem aan dat de gemeente zich hieraan gaat houden.' De organisatie zegt nog niets te hebben gehoord van de gemeente.

