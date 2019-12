Opknappen Huize Ivicke moet binnen een week beginnen

Het imposante Huize Ivicke ligt er troosteloos bij. Veel raampjes zijn gesneuveld. Aan de binnenkant lijken sommige kozijnen dichtgetimmerd tegen vocht en kou. Het kan er niet fijn toeven zijn voor de krakers die het al jaren leegstaande pand in de zomer van 2018 betrokken. Het houtwerk van de openslaande deuren naar het achterterras is zwaar verrot, en dat geldt ook voor kozijnen van de ramen. Hier en daar staat een raam open. De dakgoot aan een van de zijden van het stadspaleisje, hangt vervaarlijk los.

De kapotte dakgoot | Foto: Omroep West

Op het terrein staat een aantal auto's en vrachtwagens en vooral veel fietsen. Hier en daar brandt een lamp door de ramen, maar de krakers die in Huize Ivicke zitten geven niet thuis. Een bordje bij een provisorische poort meldt dat ze rust willen en dat je dus niet het terrein op mag komen. Er is een speciaal telefoonnummer waar informatie te krijgen is, maar dat geeft geen antwoord.

Wind- en waterdicht maken

De gemeente is al jaren aan het proberen om eigenaar Van de Putte zover te krijgen dat hij het verval stopt en liefst het hele gebouw opknapt. Maar dat doet hij niet. In een geheime vergadering is dit najaar een strategie afgesproken om de 'krottenkoning' te dwingen wel iets te doen. Zo af en toe komt iets van die strategie naar buiten. Medio november besloten burgemeester en wethouders dat de eigenaar het pand binnen acht maanden gerenoveerd moet hebben, maar binnen een maand moet het in ieder geval wind- en waterdicht zijn. Die maand loopt volgende week vrijdag af. Van werkzaamheden is op het terrein niets te zien.

Om water buiten te houden zijn de dakkapellen ingepakt met oranje zeil. Maar dat is zwaar versleten en hier en daar hangen de flarden erbij. Die moeten opnieuw worden ingepakt.

De dakkapellen moeten opnieuw worden ingepakt | Foto: Omroep West

De dakgoot die vervaarlijk doorzakt moet gerepareerd worden. De gemeente zegt dat als het ding afbreekt, vocht en regenwater voor schade aan de muren en plafonds zorgen en die zijn ook beschermd door de monumentenstatus van Ivicke. Op het terrein staat ook een houten speelhuisje. Dat staat al jaren op instorten, maar hoort ook bij het monument. Het is inmiddels ook ingepakt met oranje zeil, maar het speelhuisje valt volgens de gemeente ten prooi aan houtrot en vocht en moet daarom ook op zeer korte termijn worden aangepakt.

Huize Ivicke is in 1912 gebouwd als een kopie van het koninklijk paleisje Hermitage Klampenborg, in Denemarken. De toenmalige eigenaar van het pand, Adrianus van Hattum, liet het huis bouwen voor zijn Deense echtgenote. Achter het huis liet Van Hattum ook een speelhuis bouwen. En dat is misschien nog wel het meest bijzondere aan het huis. 'Dat speelhuisje is bijna niet zichtbaar vanaf de weg. Maar het is een ontzettend zeldzaam huisje. Helaas is dat in nog slechtere staat dan het huis zelf', zei secretaris Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap in 2016.

Trackrecord

Van de Putte heeft meermalen gezegd niets te kunnen doen omdat er krakers in het pand zitten. Maar zijn trackrecord laat zien dat hij ook niets doet aan panden waar geen krakers inzitten. Zo is een monumentaal pand in het Zeeuwse Sluis inmiddels deels ingestort. De gemeente heeft daar ook jaren geprobeerd om Van de Putten te bewegen het op te knappen, maar ondanks dwangsommen en andere pressiemiddelen deed hij nooit iets.

Het Zeeuwse ex-klooster is inmiddels door de gemeente opgegeven. Ook in Noordwijk dwarsboomt hij de gemeente nog altijd. Even leek er daar een oplossing, maar op het laatste moment trok hij zich toch weer terug.

'Op kosten gemeente'

Zover wil Wassenaar het niet laten komen. Huize Ivicke moet en zal gered worden. Desnoods doet de gemeente het zelf, maar dan worden de kosten achteraf verhaald op de Muntendamsche Investerings Maatschappij BV, die valt onder NV Bever Holding en dat is weer het bedrijf waar Ronnie van de Putte zijn vastgoed in heeft onderbracht. Volgende week vrijdag loopt de deadline af om de eerste werkzaamheden te doen. In theorie kan de gemeente dan maandag 23 december aan de slag.

Of dat ook daadwerkelijk gebeurt is nog onduidelijk. 'Maar dit gaat echt heel snel gebeuren', zegt een woordvoerder. De gemeente heeft overigens bij de politie ook aangifte gedaan van verwaarlozing van het pand. Het Openbaar Ministerie laat weten dat op opzettelijke verwaarlozing van een monumentaal pand, een gevangenisstraf staat van maximaal zes jaar, een taakstraf of een boete van maximaal 83.000 euro.

Ronnie van de Putte was niet bereikbaar voor commentaar. Ook bij de krakers van Huize Ivicke gaf niemand thuis.