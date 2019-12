Met een ongewijzigd team, maar zonder rechterhand, aast Heesen op broodnodige driepunter

Verwachting Dirk Heesen:

ADO Den Haag staat momenteel zeventiende en snakt naar een overwinning. Resultaat is in zo'n geval belangrijker dan het spel, maar daar is Heesen het niet volledig mee eens. 'De manier waarop is wel degelijk belangrijk. We trainen op dingen en die wil je graag terugzien. Alleen rampestampen houden we ook niet vol. Groningen wil graag aanvallen, de ruimtes die dan gaan openvallen, daar moeten wij van profiteren.'

Met nog twee competitiewedstrijden te gaan dit kalenderjaar, FC Groningen-thuis en Ajax-uit, treft ADO dit weekend de laagst geklasseerde van deze twee. 'In de fase waarin wij nu zitten is iedere wedstrijd cruciaal. Ik ben blij dat we thuisspelen, want we werden door die gasten (supporters, red.) flink naar voren geschreeuwd', aldus Heesen.

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Heesen voert naar verwachting geen veranderingen door in zijn elftal tegen FC Groningen. Dat betekent dat de tegen FC Twente goed spelende Dion Malone weer op het middenveld start. Enig twijfelgeval is Crysencio Summerville, die niet de hele trainingsweek mee kon doen. Naar verwachting is hij op tijd fit.

Uitgelicht:

Drie edities geleden won ADO Den Haag thuis met 4-3 van FC Groningen. De Haagse club kwam op 8 april 2017 met 4-0 voor door doelpunten van Danny Bakker, Dion Malone (2x) en Mike Havenaar. Het werd nog spannend nadat Groningen nog drie keer wist te scoren.

Volg ADO Den Haag – FC Groningen live bij Omroep West

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Groningen is zaterdagavond live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 18.25 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.