Broedertwist bij Noordwijk tegen Jong FC Volendam: 'We maken elkaar lekker gek'

De wedstrijd van vv Noordwijk tegen Jong FC Volendam die zaterdag in de tweede divisie wordt gespeeld, is er één die, gezien de stand op de ranglijst (respectievelijk elfde en zeventiende), niet alle harten sneller doet kloppen. Maar in de familie James is het een duel die al een tijdje met dikke letters in de agenda staat. Het is namelijk ook de wedstrijd tussen de broers Denzel James (Noordwijk) en Dean James (Jong FC Volendam).

Noordwijk-speler Denzel James is met zijn 25 jaar zes jaar ouder dan Dean. 'We hebben een goede band samen, dus we facetimen bijna elke dag en natuurlijk hebben we het er vaak over.'

En vanzelfsprekend maken beide broers elkaar ook een beetje gek voor de onderlinge wedstrijd. 'Dean zegt dat hij mij gaat opeten in de wedstrijd. Ik zeg dan dat ik hem eruit ga versnellen', lacht Denzel. 'We hebben er sowieso allebei zin in.'

Duel uitvechten

De kans dat beide broers elkaar op het veld vaak tegenkomen, is vrij klein. Denzel speelt normaal gesproken op de linksbuiten-positie. Broertje Dean is normaal gesproken linksback. 'Ik wil best stiekem af en toe uitwijken naar de rechterkant. Ik zou het wel leuk vinden als ik ook een duel met Dean kan uitvechten. Dan hoop ik alleen dat de trainer niet boos wordt.'

De twee broers, die veel overeenkomsten vertonen, kunnen het niet helemaal eens worden over de uitslag. 'Noordwijk is een goeie ploeg, maar ik zet in op een gelijkspel', zegt Jong Volendam-speler Dean. 'Wij winnen met 4-1', zegt Noordwijk-speler Denzel.

De samenvatting van de wedstrijd tussen Noordwijk en Jong FC Volendam is zondagavond vanaf 20.00 uur te zien in de uitzending van TV West Sport.