Bij de cursus Coach Betaald Voetbal krijg je dit niet: Heesen kent hectische start ADO

Het conflict kwam afgelopen dinsdag naar buiten. De ruzie tussen Donny Gorter en Edwin de Graaf escaleerde in een vechtpartij. ADO benadrukt dat het om een privézaak gaat en heeft vrijdag laten weten dat assistent-trainer De Graaf, tot nader order, de komende weken zich niet hoeft te melden op de club.

In het handboek 'voetbaltrainer voor Dummies' staat dan ook niet beschreven hoe Dirk Heesen met de huidige randzaken moet omgaan. 'Klopt, ik heb zelf thuis ook wat naslag gedaan. Daarnaast heb ik ook nog wat collega's gebeld en sommige collega's belde mij, maar we hebben het niet kunnen vinden inderdaad.'

'Hoe ik met de situatie omga? Wat ik vaker zeg, en mijn vrouw zegt wel eens dat ik thuis te rustig ben, maar gewoon rustig blijven. Proberen de juiste keuzes te blijven maken. Wat prettig is, is dat we werken met mensen waar we heel hecht en close mee zijn. Daar kan ik gelukkig veel bij kwijt en andersom.'

'De knop moet weer om'

Ook aanvoerder Aaron Meijers beaamt dat het de afgelopen week weer niet volledig over voetbal ging. 'Hoe hectisch deze week was? Het waren twee hectische weken', vertelt Meijers die in ruim tweehonderd wedstrijden in het shirt van ADO Den Haag dergelijke randzaken niet vaak zag. 'Een trainerswissel helaas wel. Andere zaken die spelen die maak je inderdaad niet zoveel mee. Of dat z’n weerslag heeft op de groep? Tuurlijk is het hectisch. We praten er veel over, maar de knop moet ook om.'

In TV West Sport is oud-ADO-speler Kevin Jansen te gast. 'Je vraagt je af wat er is gebeurd', zegt Jansen, die sinds enkele weken clubloos thuis zit. 'Het is vervelend voor beide. Ik denk dat ADO er momenteel niet zulke dingen er bij kan hebben. Het moet rustig worden en ADO moet punten pakken. Dit helpt daar niet bij.'

Doordat assistent-trainer De Graaf voorlopig op non-actief staat neemt Jong ADO Den Haag-trainer Virgillio Teixeira zijn taken de komende twee wedstrijden over.